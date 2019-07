Vecinos de Carite reclaman están en un limbo”, asegura vecina

EL REGIONAL

Los residentes del Barrio Cedro de Guayama, quienes por años han reclamado que el Municipio atienda sus necesidades, se sienten en el limbo, porque la comunidad aislada en las montañas del centro de Puerto Rico, sigue con graves dificultades para acceder a los servicios más básicos de agua y de luz.

Uno de esos casos es el de Doña Gloria E. Rosado Méndez del Barrio Cedro, sector Andalucía, quien aseguró llevar más de 40 años viviendo en la finca donde ubica su hogar, propiedad heredada de mis padres y en donde el aislamiento se suma a la falta de servicios.

“Del Río Carite para allá es Guayama, pero no nos atienden. Muchos de los servicios los recibimos de Cayey, pero el proyecto de ley que promovió Rivera Schatz para pasar este barrio para Cayey no fue aprobado por Rosselló. Luego de tanta lucha legislativa, donde nos ayudaron tantas personas, en Fortaleza no quisieron ayudarnos”, asegura la vecina, retirada de la Consolidated Cigar en Cayey y con varias condiciones de salud.

“El mayor problema que tenemos es que no hay camino para llegar a mi casa, se dañó luego del huracán. Mire, la compra me la suben en un ‘four trax’, el cilindro de gas me lo trae mi hijo en su guagüita”. Doña Gloria no cuenta con servicio de agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a causa de un tubo roto, “aunque al menos tengo luz en la casa, el agua que uso es se lluvia y compro agua de galón para tomar y cocinar. Aquí se vive como en los años 40. Es una vida muy dura para nosotros y estamos bien decepcionados con Rosselló, porque en la Legislatura se unieron populares y penepés para ayudarnos, pero el Gobernador nos abandonó”.

Doña Gloria añade que históricamente los residentes del Barrio Cedro han recibido servicios en Cayey, “hasta la partida de bautismo mía es de la Asunción en el pueblo de Cayey. Pero es el Municipio de Guayama quien tiene que darnos los servicios y no están cumpliendo”. La ciudadana aseguró que en varias ocasiones ha visitado el Municipio y nunca ha podido hablar con el alcalde.

Por su parte, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez aseguró que el veto de Rosselló nunca fue explicado a la comunidad, por lo que al día de hoy no se conocen las razones del mismo. “Nosotros en el Municipio de Cayey hemos ayudado a estas familias de muchas maneras, pero la intención legislativa hubiera resuelto un problema legal, de jurisdicción. Doña Gloria tiene razón, corresponde al Municipio de Guayama atender a estas familias”.

