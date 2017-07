Varios municipios se cuelgan en reciente informe sobre su salud fiscal

“Hemos tomado las medidas necesarias para evitar un colapso, los números están ahí, tenemos un superávit acumulado de $2.3 millones” -Eduardo Cintrón, alcalde de Guayama

Si algo pudo causar un terremoto político hace un año, a poco de las elecciones, eso fue el informe de la salud fiscal elaborado por el Centro de Integridad Pública y Política (CIPP) que clasificó con nota al estilo escolar a los municipios puertorriqueños.

Pueblos como Cayey, se colocaban entre los mejor administrados con una nota de “A”, según dicho informe, otros como Guayama lograban una “B” mientras al otro lado del espectro estaban Salinas y Patillas, con los peores índices de salud fiscal en el sureste.

Pero meses más tarde un nuevo informe, que está disponible en la plataforma de datos ABRE Puerto Rico, causó otro “cimbrón” en los ayuntamientos al sorprender con nuevas evaluaciones y notas para los mismos pueblos donde las variaciones en algunos casos resultaron drásticas. Antes de tocar en específico a algunos de los pueblos de nuestra región, vale destacar que los peor evaluados para este año son Ponce, Ciales, Arecibo, Cabo Rojo y Gurabo. Del sureste obtienen su dudoso destaque los pueblos de Guayama, Maunabo, y Salinas con sendas “F’.

GUAYAMA

Este es uno de los casos más curiosos porque según esta entidad tuvo una caída estrepitosa de la posición 18 a la 65, y fue uno de los 19 pueblos que bajaron sus notas según el mencionado Índice de Salud Fiscal, distinto a 14 que mejoraron sus finanzas internas.

El alcalde de Guayama, rodeado de su equipo fiscal se reunió con el Regional para evaluar las razones que provocaron este resultado. Primeramente dieron cuenta que una característica que considera cuestionable en esta informe es que no llega a comunicarse con los municipios para discutir sus conclusiones antes de publicarse. Es en esa línea que dijo, Guayama cuenta con una explicación razonable a este cambio.

Tanto el CPA Alfredo López como Luis Mercado quien tiene a su cargo la elaboración del informe de auditoría que se presenta ante la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales -y que sirve de base para el informe del (CIPP)- consideraron que la clave está en los ingresos que Guayama recibió entre el 2015 al 2016 como parte de una demanda millonaria por el cobro de patentes ganada a la empresa Pfizer y que significó una entrada de dinero inusual.

Este ingreso millonario coincide con la evaluación de 2015 que se publicó el año pasado y que reflejó un salto en las finanzas internas, pero que no es recurrente. Es decir, ocurrió un evento monetario inusual que fue la victoria judicial de Guayama contra una empresa farmacéutica a la que se le exigía un pago millonario por concepto de obligaciones con el municipio. Dicho dinero entró a las arcas locales y significó un incremento que se vio reflejado en el informe de gastos e ingresos de 2015.

De ahí que el CIPP lanzara una clasificación altamente positiva a Guayama. El superávit acumulado de Guayama creció a sobre $11 millones pero de dichos fondos se procedió a cubrir diversos gastos, deudas y obras que redujeron dicha acumulación positiva a algo más de $2 millones, una cantidad que según planteó el alcalde, continúa siendo positiva y permite a Guayama continuar estable aunque Cintrón debió anunciar medidas de austeridad y recortes laborales a alunos de sus empleados semanas atrás.

“Ese ingreso (demanda) le permitió al municipio escalar 44 puentos en relación al año anterior del 2013-14. En el 2015-16 el Municipio hizo unos reajustes. Obviamente al reflejarse eso entre el 2015 al 16 vas a tener más gastos que ingresos. Cuando se hacen los ‘ratios’ de los gastos, no va a ser positivo porque tienes los gastos entre el 2015-16 de los recursos que habías tenido el año anterior. El balance sin embargo sigue siendo positivo con $2.3 millones” explicó el CPA López. Fuera de ese año en particular los ingresos municipales rondan siempre los $24 millones anuales por lo que entre este año y el siguiente, salvo las situaciones fiscales que provoquen las medidas del gobierno central y la Junta de Control Fiscal, deberá continuar estable, sin cambios y el municipio reflejaría un aumento en las notas que este estudio le asignaría, según analizaron

“El municipio no ha girado más de lo que tiene, sino que ha utilizado dinero de años anteriores en ese año en particular” dijo Cintrón. Aclararon de hecho que en el presupuesto 2013-14, año anterior a la llegada de Cintrón, se incluyó en el presupuesto el ingreso esperado producto de esa demanda pero el mismo no llegó hasta el presupuesto del año siguiente.

“De un superávit acumulado de $8 millones en el 2016 con todo y que el municipio tuvo más gastos que ingresos, el municipio fue responsable y no gastó más de lo que tenía acumulado porque sabía que esos recursos estaban destinados para gastarse” expresó Mercado por su parte. “Uno, obviamente, gasta para ofrecer servicios, ese es el propósito de los municipios” agregó Cintrón.

Mercado apuntó además que hay una ley aprobada bajo la pasada administración que obliga a que los presupuestos incluyan lo recaudado por patentes, IVU, licencias y permisos por lo que ya no puede llegar a aprobarse un presupuesto inflado en los pueblos como ocurría en el pasado.

“Hay gente que se me acerca y me dicen que la nota no está acorde con lo que ven y ciertamente así es, aquí los servicios básicos se siguen brindando con toda normalidad. Incluso en este pueblo no estamos cobrando por el recogido de la basura, estamos atendiendo el asunto del reciclaje y otros de la ciudadanía, sigue siendo una ciudada limpia y atendida en el deporte. Ciertamente tomameo medidas cautelares e hicimos ajustes en los salarios del alcalde y ayudantes especiales, un 20% en servicios profesionales y un 50% en los donativos recurrentes que otros municipios se han eliminado” subrayó Cintrón. Mencionó que años atrás, las evaluaciones negativas a su pueblo fueron por razones de limpieza o mantenimiento, lo que dijo que se ha corregido.

PREMIAN A GUAYAMA CON PROGRAMA HEAD START

Preguntado sobre los efectos que este estudio pueda tener, el Ejecutivo Municipal destacó que no espera que ocurran situaciones negativas. Más aún, anunció que finalmente Guayama ha conseguido que el gobierno federal lo convierta en un concesionario del Programa Head Start para los cinco pueblos del sureste que incluyen a Maunabo, Patillas, Arroyo, Guayama y Salinas. Esta distinción la consiguió tras una evaluación del funcionamiento del programa federal, del que ya era un auspiciador el municipio guayamés.

Entretanto los municipios temen al proceso de cierre del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el banco del gobierno puertorriqueño y que mantiene en vilo a los municipios porque muchos tenían allí depositados sus fondos que están en el limbo porque la entidad no tiene fondos. En el caso de Guayama, Cintrón indicó que retiró el dinero a tiempo pero quedó a la espera por el pago de dinero tomado en empréstitos que no sabe si recibirá pero que ya está pagando porque por ley se retiene una cantidad en cada remesa que se envía a los municipios por parte del CRIM. Otro aspecto que afectó a Guayama fue el cierre de la empresa Lily que restó ingresos de forma notable. “Hemos tomado las medidas necesarias para evitar un colapso y el municipio no ha colapsado, ahí están los números, tenemos un superávit acumulado de $2.3 millones. Habrá personas que no pueden entender cómo es que tienes dinero y te dan una calificación de F” expresó el alcalde que está en su segundo término.

Hizo además una comparación entre este informe del CIPP con el del Contralor que mientras el primero sorprende a todos, el segundo se hace con varios borradores, reuniones y aclaraciones entre el auditor y el municipio evaluado, antes del informe final con los debidos señalamientos y planes de corrección de fallas o deficiencias. “Hay un procedimiento para que la parte de los municipios puedan por lo menos, tener su momento para explicar cualquier situación, en este caso no, se toma de sorpresa a todo el mundo” comentó Cintrón.

SALINAS TAMBIÉN REACCIONA

Por su parte la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla emitió una reacción escrita en la que sostuvo que “la nota obtenida este año no representa una mala administración. Hemos bajado dramáticamente el déficit heredado y cumplido con la mayor parte de nuestras obligaciones, sin embargo existen factores externos, que no podemos controlar, los cuales nos limitan a continuar estabilizando el aspecto fiscal. Factores como la baja en recaudos, las nuevas imposiciones a los municipios y leyes especiales provenientes del Gobierno Central lo que aumenta la carga del presupuesto y como bien mencionó el Sr. Arnaldo Cruz, portavoz del CIPP, Salinas depende de las transferencias del Gobierno Central, las cuales en su mayoría están detenidas en este momento” expresó la alcaldesa.

“Cabe mencionar, que a pesar de los nuevos recortes implementados por la Administración Rosselló, que representan una reducción de $4.5 millones anuales, continuamos con el pago de las obligaciones y los pocos recursos que nos restan son utilizados para servicio directo” agregó finalmente Bonilla.

COMO SE EVALÚA A LOS MUNICIPIOS

Parte de la sorpresa que causó esta evaluación es el procedimiento que utiliza el CIPP y que, según el CPA López es el de tomar los informes conocidos como single audit, un documento que sirve de base para la elaboración de presupuestos pero que no contienen todos los elementos presupuestarios con los que trabaja el municipio durante el año.

Se consideran trece clasificaciones en los que se mide los ingresos, gastos, estado de situación y otros aspectos. De ahí que se haga una evaluación razonando sobre números fríos y no se consulte a los alcaldes los pormenores de esos datos. “Hay transacciones que se hacen dentro de los municipios que pueden incidir en ese estudio. Con toda probabilidad el estudio lo recoje a través de una tabla o algún tipo de programa y solo ve los números en frío y no ve esas transacciones” comentó Cintrón.

Según esta evaluación, el CIPP concluyó que los municipios con los mejores índices de salud fiscal o con calificación de “A” fueron: Fajardo, Isabela, Aibonito, Culebra, Quebradillas, Hatillo, Rincón y Cayey.

No todos los municipios están incluidos ya que varios de ellos, como fue Santa Isabel por segundo año consecutivo, no presentaron a tiempo su informe de gastos auditados ante la Oficina del Contralor En el análisis no se evaluaron las finanzas de Canóvanas, Ceiba, Cidra, Guánica, Lajas, Loíza, Santa Isabel, Toa Baja, Villalba y Yauco, puesto que para junio, cuando se computaron los datos, estos municipios no habían entregado sus estados financieros auditados al gobierno. Este documento se debe entregar en marzo. Pero en el caso de Santa Isabel, la última evaluación hace dos años le valió una “D” a la gestión del alcalde Enrique Questell.

Según el documento, para el año fiscal 2016, hasta 62% de los municipios gastaron más dinero del que tenían disponible y cayeron en déficit. Además, la mitad de los ayuntamientos vieron caer sus activos (valor de lo que tienen versus lo que deben) o vieron bajar sus balances del fondo general, la principal cuenta bancaria del municipio. Un 44% de ellos tiene un balance negativo en esta cuenta.

El informe del CIPP establece que un 40% de los municipios tienen deudas elevadas que comprometen más del 15% de sus ingresos al pago de préstamos. Algunos dependen en más de un 40%, de las transferencias del gobierno.

El presidente de la Asociación de Alcaldes, Rolando Ortiz, sostuvo que el deterioro de la salud fiscal de los pueblos se debe a una desarticulación de las políticas públicas a nivel local por falta de liderato del poder Ejecutivo. “Ahora mismo, hay municipios que están cobrando por basura y otros cobrando patentes nuevas. Hay una desarticulación total en la política pública. Esto va a crear una crisis mayor”, dijo Ortiz.

El Regional se comunicó con varios otros alcaldes cuyas notas en este informe fueron desfavorecidas pero no se obtuvo respuesta antes del cierre de esta edición. Confiamos poder llevar la información de los mismos para la próxima edición.

