Usted puede controlar el asma

Si pone en práctica lo que sabe sobre el manejo del asma, puede controlar esta enfermedad crónica. Al controlar el asma, usted puede respirar mejor, ser tan activo como desee, dormir mejor, evitar ir al hospital y librarse de la tos y las sibilancias. Para saber más sobre cómo puede controlar el asma, visite el sitio web de los CDC sobre el asma.*

El asma es una de las enfermedades crónicas más comunes que duran toda la vida. Una de cada 13 personas en los Estados Unidos (más de 24 millones) tiene asma, una enfermedad que afecta los pulmones y provoca episodios repetidos de sibilancias, dificultad para respirar, presión en el pecho y tos.

Aunque el asma no se puede curar, se puede controlar con eficacia para reducir y prevenir los ataques, también conocidos como episodios de asma. El manejo eficaz del asma incluye saber reconocer los signos de advertencia de un ataque, evitar las cosas que la pueden desencadenar y seguir las recomendaciones del proveedor de atención médica.

Grupo de parejas mayores jugando al tenis

Las muertes por asma han disminuido con el tiempo.

Las muertes por asma han disminuido con el tiempo y variado de acuerdo con las características demográficas.* Las tasas correspondientes a las muertes por asma disminuyeron de 15 por millón en el 2001 a 10 por millón en el 2016. Las muertes causadas por el asma son raras y se piensa que son en gran parte prevenibles, en especial cuando se trata de niños y adultos jóvenes.

En la mayoría de los casos, no sabemos qué causa el asma y no sabemos cómo curarla. Ciertos factores pueden hacer que una persona tenga más probabilidades de tener asma que otra. Por ejemplo, si un miembro de su familia tiene asma, usted tiene más probabilidades de tenerla. Los chequeos físicos periódicos que incluyen pruebas de funcionamiento de los pulmones y de detección de alergias pueden ayudar a su proveedor de atención médica a realizar el diagnóstico correcto. Luego, usted y él pueden crear un plan para manejar su asma y así saber qué hacer de acuerdo con los síntomas que tenga.

Usar los medicamentos que le recetaron según las indicaciones y evitar los desencadenantes comunes que causan los síntomas de asma, como el humo (incluido el humo del tabaco de segunda y tercera mano), las mascotas, los ácaros del polvo y el polen lo ayudarán a controlar el asma.

Asegúrese de estar al día con las vacunas que ayudan a proteger su salud. Las infecciones respiratorias, como la influenza (gripe), pueden ser muy graves para usted, aunque su asma sea leve o los síntomas estén bien controlados con medicamentos. La influenza puede desencadenar un ataque de asma y empeorar sus síntomas, y es más probable que le provoque otras infecciones, como la neumonía. Aplicarse las vacunas recomendadas lo ayudará a mantenerse sano.

Lo más importante es que recuerde que usted puede controlar su asma.

