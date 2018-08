Urgen investigación sobre la relación contractual de municipio y contratista declarado culpable ante el Tribunal Federal

EL REGIONAL

El legislador municipal por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el municipio de Guayama, Francisco A. Cintrón Bou presentó una Resolución para investigar la relación contractual entre el Gobierno Municipal de Guayama, Urbanite Group Inc. y el contratista Juan Carlos Ortiz Nieves, declarado culpable ante el Tribunal Federal en junio de 2018.

Cintrón Bou mencionó que ‘’en junio de 2017, la Oficina de Fiscalía Federal (OFF) radicó cargos criminales contra el contratista Juan Carlos Ortiz Nieves por conspiración, soborno, robo de fondos federales, fraude electrónico, fraude postal, robo de identidad agravada, y lavado de dinero dentro del Gobierno de Puerto Rico y al año siguiente, en el 2018 el señor Ortiz se declaró culpable ante el Tribunal Federal’’.

‘’El Registro de Contratos de la Oficina del Contralor (OC), muestra que la relación contractual entre el Gobierno Municipal de Guayama y Urbanite Group Inc. es por concepto de construcción y reparación de estructuras. Dicho Registro muestra que la relación contractual entre el Gobierno Municipal de Guayama y Urbanite Group Inc. engloba una cuantía de $3,432,568.58 durante el periodo del 2012 al 2018, lo que crea una gran preocupación que esta persona haya facturado dicha cifra durante ese periodo aun cuando el propio Ortiz se declaró culpable en el año 2018’’, señalo el legislador municipal del penepé.

De la información recopilada se desprende que, en febrero de 2009, el contratista Juan Carlos Ortiz Nieves incorpora Urbanite Advisors Corp. Bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA). En junio de 2011, el contratista enmienda el nombre de Urbanite Advisors Corp. por Urbanite Group Inc. Según el Certificado de Incorporación, Urbanite Group Inc. es una corporación con fines de lucro cuya naturaleza o propósito son servicios de construcción, remodelación, desarrollo, consultoría, asesoría y/o toda actividad lucrativa que no inflija las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y/o de los Estados Unidos (EU).

El ingeniero electricista aclaró que ‘’el Gobierno Municipal de Guayama al otorgar contratos por concepto de construcción y reparación de estructuras a un contratista y/o corporaciones, debe asegurarse que los mismos funcionan bajo las leyes y reglamentos del Gobierno Estatal y Federal en Puerto Rico, y que dicha concesión produce los máximos beneficios posibles para su pueblo’’.

‘’La transparencia en el Gobierno Municipal de Guayama es un elemento fundamental de la democracia participativa y de un buen gobierno en la administración de recursos públicos. Es importante que el Gobierno Municipal de Guayama actué con total transparencia, sobre su relación contractual con Urbanite Group Inc. y el contratista declarado culpable ante el Tribunal Federal. Actuar con total trasparencia puede disipar cualquier apariencia de que haya ocurrido un esquema de fraude y sobornos en la relación contractual entre el Gobierno Municipal de Guayama, Urbanite Group Inc. y el contratista declarado culpable ante el Tribunal Federal. Ante este panorama, le corresponde al Honorable Alcalde responder con prontitud y total transparencia a esta investigación, hacer lo contrario es condenarle información necesaria al pueblo guayamés’’, finalizó Cintrón Bou.

