Urge destitución de comisionado de Seguridad Pública

Ante la reciente masacre de siete personas en un residencial público de San Juan, el senador Cirilo Tirado Rivera solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez la destitución inmediata de Elmer Román y Henry Escalera de sus posiciones en el Departamento de Seguridad Pública.

Para el senador de Guayama, es evidente la incapacidad de los funcionarios para implementar planes efectivos para controlar la delincuencia en el país.

“La masacre ocurrida en San Juan, en plena tarde, en un día feriado, ante los ojos de mucha gente en las calles, demuestra la incapacidad de este gobierno para enfrentar la criminalidad”, expresó Tirado Rivera.

Para el senador, “las luchas intestinas en el Departamento de Seguridad Pública, entre estas dos personas, se reflejan en las calles, ya que los criminales no sienten temor por la vigilancia de la Policía porque saben sobre la desmoralización en la que viven los policías en el país”.

Sostuvo que “el impacto de la criminalidad en las comunidades demuestra que los planes que se están implementando en respuesta a la incidencia de criminalidad no funcionan, no son efectivos. Las decisiones de Henry Escalera demuestran cada día su incapacidad para liderar la Policía y Elmer Román no ha podido demostrar que puede dirigir efectivamente del Departamento de Seguridad Pública, por lo tanto, hay que sacarlos y buscar a personas capacitadas para dirigir el DSP”.

Este lunes, una balacera en el residencial Ramos Antonini de Río Piedras cobró siete vidas, una fémina entre las víctimas.

Se trata de la quinta masacre de este año, que al perturbar la tranquilidad de los vecinos de Country Club, Manuel A. Pérez, Dos Pinos y la barriada Israel, entre otros sectores de San Juan, fue expuesta por aficionados a las redes sociales.

