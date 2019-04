Urge atender problema de caballos realengos en Salinas

EL REGIONAL

Con el fin de eliminar el peligroso problema de caballos realengos en las carreteras del Municipio salinense, la Legisladora Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Salinas, Litzy Alvarado Antonetty, sometió una resolución para ordenar la elaboración de un plan de trabajo que resuelva el problema.

En su resolución, la Legisladora Municipal recoge los diversos proyectos que han intentado infructuosamente resolver el asunto de los equinos realengos.

“Hay varias ordenanzas y resoluciones que han intentado resolver el asunto. Desde imponer multas más severas a aquellos que dejen sus caballos realengos, hasta suscribir un acuerdo colaborativo entre el Municipio y la corporación sin fines de lucro Horse and Ponys, Inc., aduciendo que esta última se dedicaba a recoger caballos realengos y que contaba “con las instalaciones necesarias para cuidar de los mismos por periodos de tiempo prolongados”. Pero, la realidad es que el problema continúa”, expresó Alvarado.

Constantemente, vecinos de urbanizaciones y carreteras han manifestado su preocupación y molestia por los destrozos que los caballos hacen a sus propiedades privadas.

“Además de los accidentes que ocasionan en las carreteras, una situación peligrosa para los conductores y para los propios equinos, algunos de los caballos realengos entran a las urbanizaciones y causan destrozos de propiedad privada (tuberías, losetas, jardines y autos, entre otros). La gente está molesta y con razón. Este asunto hay que resolverlo”, manifestó la Legisladora del PIP.

Para establecer el plan de trabajo, Alvarado Antonetty propone que se establezca una Comisión Especial que se reúna con aquellas agencias, organizaciones o personas con interés en aportar en el proceso.

“Hay que reconocer que las acciones municipales no han dado resultado, evaluar toda la información, estadísticas y datos sobre la implementación de las diversas ordenanzas municipales, y dialogar con las personas que puedan aportar ideas que aún no hemos contemplado. Y esto es urgente porque es un asunto de seguridad pública”, dijo Litzy Alvarado.

