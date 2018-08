UNETE considera caótico el venidero curso escolar

Reinaldo Millán

Mientras la secretaria del departamento de Educación, Julia Keleher sostiene que el curso escolar que inicia la semana próxima navega por aguas serenas, el presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de la Educación (UNETE), Emilio Nieves, entiende que es todo lo contrario.

Y es que todavía hay maestros que no saben qué va a pasar con ellos, mientras otros han sido notificados verbalmente que sus plazas ya no existen pero que al momento no han recibido notificaciones por escrito.

“La situación emocional síquica de todos esos maestros, y estamos hablando de miles de maestros, no son pocos maestros, está afectada en una forma terrible, no descansan, no duermen en su periodo de vacaciones por la incertidumbre, esos cambios”, expresó Nieves.

De hecho, plazas de Educación Física han sido eliminadas en escuelas donde ha aumentado la matricula, como ocurrió con el caso del profesor David Lahoz, en la escuela Librado Net, de Ponce, quien fue clasificado como excedente a pesar de que ahora solo queda un maestro para esa materia en ese plantel. Como Lahoz hay otros casos similares a lo largo de todo el país.

“Todo esto que está ocurriendo con el cierre de escuelas s caótico y nadie sabe nada de nada”, denunció Nieves.

Por su parte, el DE, asegura que el proceso de reubicación de maestros aplica y afecta a un grupo reducido de educadores, pues más del 88 por ciento de los maestros no tiene cambios en su ubicación.

“Es nuestro anhelo que cada salón de clases en agosto tenga todos los materiales y recursos disponibles para nuestros niños. Esto incluye la oportunidad de tener facultades completas con todo el personal necesario para que cada plantel sea de excelencia y los estudiantes se sientan acogidos. Así recibirán calidad en cada uno de los servicios que ofrece nuestro Departamento”, ha indicado la secretaria Keleher.

En declaraciones escritas del departamento, se aseguró que durante esta semana las distintas regiones han estado recibiendo a los maestros que habían sido citados para atender asuntos relacionados con su ubicación.

Se informó que de 22,000 maestros, menos de 2,000 maestros están en trámite de reubicación y de esos no todos corresponden a la categoría de recurso disponible, algunos de ellos son educadores que se habían acogido al programa de transición voluntaria y cancelaron y otros están solicitando traslado por razones excepcionales.

