Unen Sus Voces Por Amor a Salinas

Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

Los cantantes salinenses Glady Feliciano, Camilia Aponte, Raúl Colón y Zoraida Suárez, unirán sus voces por primera vez para participar de la bohemia ‘’Por Amor a Salinas’’, este domingo a las 4:00 PM, en el Hotel Villas del Abey del mencionado pueblo.

Publicidad

El artista invitado del evento musical será el reconocido cantautor puertorriqueño, Lou Briel, quien abrirá el espectáculo con sus hermosas canciones y en la segunda parte acompañará, con su piano, a los artistas salinenses.

Los vocalistas manifestaron su satisfacción de compartir un mismo escenario y cantarle a su pueblo de Salinas.

‘’Me siento muy contenta, es la primera vez que estamos juntos en un mismo espectáculo. Hacía mucho tiempo que deseábamos este junte y no se nos había dado la oportunidad’’, señaló Gladys Feliciano.

Para Camilia Aponte, ‘’es una emoción cantar con mis hermanos porque somos una familia, ya era hora que nos juntáramos para cantarle con amor a nuestro querido pueblo de Salinas’’.

Zoraida Suárez exhortó a sus compueblanos a asistir al evento. ‘’Estoy muy feliz de poder participar en esta bohemia con mis amigos y compañeros. A todos los amantes de la música romántica, esperamos su acostumbrado apoyo y que nuestras canciones sean de su agrado’’.

Raúl Colón, quien representó al pueblo de Salinas, en las pasadas competencias ‘’Voces Expertas’’, que transmitió Telemundo, aseguró que hace mucho tiempo el público esperaba este junte.

‘’Todo el mundo me preguntaba por este encuentro. La gente quiere ver a sus artistas juntos cantándole a su público y quieren ver más bohemia porque en la mayoría de los establecimientos públicos y restaurante ya no se escucha música romántica, ahora son jóvenes tocando rock y otros géneros musicales. No hay espacios para la familia escuchar música de cuerdas y poder confraternizar’’.

Lou Briel, quien interpretará sus éxitos de siempre, ‘’Yo puedo’’ y ‘’Represento’’, entre otros, expresó su amor por el pueblo de Salinas.

“Es uno de mis pueblos más queridos porque me han dado muchas oportunidades de presentarme allá y su gente es muy amorosa. En esta ocasión además, de cantar voy acompañar con el piano a otros compañeros, no es lo común que hago, pero me encanta hacer cosas diferentes. Me recuerda el programa ‘’Voces en Función’’, el cual produje y moderé por seis años en WIPR Televisión’’.

Comments

comments