Una reina juvenil  que ama las mascotas

Ileanexis Reyes García tiene 17 años, y se acaba de graduar de la escuela superior Adela Brenes Texidor, de Puente Jobos.

Es Miss Guayama, que va a representar al pueblo brujo en Mis Beauty International de Puerto Rico, desde donde espera catapultarse a otros niveles para llegar a la final el 11 de agosto en Cayey.

“Desde pequeña siempre me han encantado los concursos de belleza y el ambiente del modelaje, y es un placer más que representar a mi pueblo, a mi querido pueblo de Guayama”, expresó Reyes García en su visita a la redacción de El Regional.

La joven de cuerpo atlético y 5-3 de estatura, siente que representar a Guayama es un privilegio ya que puede aprovechar los foros a los que acceda para dar a conocer los puntos turísticos de interés, la gente y costumbres, así como la música y gastronomía de la ciudad sureña.

Reyes García, practicó eventos de velocidad en atletismo, como 100 metros, y 60 metros, bajo la tutela del profesor Milton Bulted.

“El atletismo me enseñó bastante, como qué comer y qué no comer, mantenerme saludable y tener muchas experiencias, porque no todo es entrenar y competir, porque me enseñó a conocerme a mí misma”, expresó.

Reyes García está encaminada a estudiar Medicina Veterinaria, y participa en actividades comunitarias desde el paso del huracán maría, para ayudar a las familias necesitadas en Pueblito del Carmen.

“Gracias a Dios no pasó nada en mi hogar y veo esas familias que en verdad necesitan, hoy por mi mañana por ti, y es satisfactorio poder ayudar a otras personas, me sentó bien orgullosa de mi, y ver esas familias contentas, no solo emocional sino también espiritual”, explicó.

La simpática joven también interesa el campo del periodismo así como piensa en el futuro establecer una academia de modelaje.

