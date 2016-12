Una Navidad llena de fe

Iglesia Catacumba 24 inaugura en Guayama con una velada llena de júbilo y esperanza

El hermoso decorado de luces de la Navidad en la plaza Cristóbal Colón de Guayama adquirió otra dimensión con la actividad multitudinaria de fe que organizó la Iglesia Catacumba 24 como parte de su inauguración en este pueblo y con el fin de abrir sus puertas de par en par a toda la región y sus creyentes cristianos.

El pastor Teddy Vázquez Vázquez expresó que “estamos sumamente alegres y contentos porque esto es una actividad que se está trabajando desde principios de año y estamos viendo el respaldo de diferentes catacumbas a nivel de Puerto Rico y estamos sumamente contentos porque nos están respaldando. El fin de la actividad es poder evangelizar y llevar a Cristo al corazón de las personas” expresó el pastor.

Recalcó que la misión fundamental de esta iglesia es ir más allá de las paredes de un templo y llevar la palabra a la calle, al tiempo que realizar labor social acorde con la fe que permita resolver las principales necesidades de las personas que no tienen otro tipo de ayudas.

Fotos

Una característica de esta actividad fue la gran participación de jóvenes que demostraron su compromiso con su fe y mantuvieron animada la noche iluminada en la plaza guayamesa con cánticos, oraciones y hasta demostraciones de alegría como el portar en enormes letras la palabra “Cristo te Ama” de una forma novedosa y llamativa.

“Estamos sumamente contentos porque Guayama está siendo impactado por Cristo, que es el fin del Evangelio” expresó el pastor Vázquez.

Preguntado sobre la presencia de la tecnología en la vida de los creyentes y no creyentes, el pastor reconoció que “ha sido un arma de doble filo para la fe. Es cuestión de saber cómo dominarla. La palabra establece que nosotros queremos llevar la palabra con el fin de predicar a Cristo y no de pelear, no de traer división. Tenemos que saber cómo vamos a administrarnos a través de los medios sociales. Tenemos una página en la red social. Sabemos que es bien fuerte pero no nos vamos a quitar. Indistintamente el punto de vista de otra personas ataque a nuestra vida y nuestra forma de pensar, nosotros vamos a continuar llevando la palabra sin ofender al que nos dice algo”.

Comments

comments