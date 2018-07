Un intérprete de gran envergadura

EL REGIONAL

Mide casi dos metros de estatura, algo raro en el mundo del Reggaetón, un género que es dominado por los “bajitos”, y lo peculiar es que sus canciones no promueven la violencia ni el maltrato contra la mujer, ya que se trata de un graduado de Justicia Criminal en la Inter de Guayama, y tiene una perspectiva clara de que lo que se promueve en los medios puede ejercer gran influencia en la conducta social.

Su nombre es Luis Picart Lebrón, pero se da a conocer como Pikart Black Dragon, nombre bajo el cual ha realizado varios videos de sus composiciones dentro de la plataforma YouTube, bajo la dirección de Luna Records, de Juan Valentín.

“Me interesan los temas que lleguen a los sentimientos de la gente y que se puedan identificar”, explicó Picart Lebrón, quien ya ha viajado a festivales en Estados Unidos con un dúo que formó con José Barreto, quien decidió quedarse en el norte porque surgieron oportunidades que no podía dejar pasar.

Picart Lebrón, quien es de Patillas y estudió en las escuelas de Arroyo, jugó voleibol y béisbol, pero el deporte no estaba en su mira, por lo que la música apareció como un bálsamo para poder potenciar sus habilidades como cantante y compositor.

“En el baloncesto no me fue tan bien, pero la música ha sido para mí una experiencia enriquecedora que me permite comunicar”, agregó el cantante de 6-5 de estatura.

Con relación a los temas con los que la cultura popular identifica el Regatón, Picart Lebrón admite que hay intérpretes y compositores que han sido muy atrevidos con sus letras y coreografías, pero señala que se trata de un medio con el que se puede llegar al público con mayor efectividad, aunque su interés no es seguir la línea de la confrontación ni la violencia, mucho menos la utilización de la mujer como un mero objeto.

De hecho, la manejadora de Picart Lebrón, es su madre, la profesora Daisy Lebrón, quien se encarga de su calendario de entrevistas y presentaciones.

Por lo pronto, tiene cuatro temas, “He querido olvidarte”, un Reggaetón lirico romántico, “Respiro en la luna”, un Hip Hop suave dedicado a las madres, “No te bastó”, un Hip Hop con Banda, piano y guitarra eléctrica, y “Conmigo na’ más”, un Reggaetón para bailar.

En el futuro espera componer canciones en inglés para el mercado boricua en Estados Unidos, así como iniciar giras internacionales, así como promover sus sencillos a través de la radio.

