Un diario catastrófico

Julio Verne nos regaló La vuelta al mundo en 80 días, en 1872, con un texto que nos hizo viajar a múltiples mundos a través de medios de transportes diversos.

En 2019, el profesor retirado Pedro M. Sanabria Campos, nos ofrece Diario Catastrófico, el que reseña las vicisitudes que la comunidad Monte Moria, vivió en 80 días sin energía eléctrica, marginada tras el paso de Magdalena, un huracán de proporciones catastróficas.

“Los vecinos de esta comunidad, ubicada en la costa sur de la isla, olvidados por el gobierno estatal y municipal decidieron utilizar su mayor recurso para levantarse: su gente. Conocerás cómo fue la vida de Ausberto, luego del desastre atmosférico. Él y sus vecinos no se rindieron. Se levantaron, lucharon con tesón, valentía y denuedo hasta alcanzar la victoria. Estaban conscientes de que no habrá huracán o evento natural que pueda detener el ímpetu y deseo de lucha de una nación que, cual ave Fénix, emerge victoriosa y triunfante de sus cenizas. Preciosa Esmeralda se levanta, así como nuestra gloriosa patria borincana se mantiene erguida no empece al vendaval que, por más de cien años, ha intentado, sin éxito, destruirla”, indica la contratapa de la novela de 304 páginas.

Sanabria Campos es un maestro de español retirado del Departamento de Educación de Puerto Rico, con experiencia como evaluador vocacional, mediador y certificado en Tanatología.

Cualquier semejanza con la realidad en las páginas de Diario Catastrófico, es intencional. Porque sanabria Campos se ha propuesto relatar lo sufrido por una comunidad al sur de Puerto Rico, mientras los burócratas y gobernantes de turno, se dieron buena vida en un centro de mando alejado de la realidad de los ciudadanos.

