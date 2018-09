Un compositor que busca su voz en la tercera edad

Reinaldo Millán

EL REGIONAL

redacción@elregionalpr.com

Publicidad

Desde niño siempre se interesó por la música, y esa pasión no lo ha abandonado en la tercera edad, porque Marcelino Vázquez Santiago nació para caminar dentro de un pentagrama.

Con una mirada nostálgica, una voz pausada y un tono sereno, Vázquez Santiago, a sus 78 años no deja su saxofón, el que ha tocado en Puerto Rico y en Nueva York, en diversas veladas de grupos distintos, para conectar la comunidad exiliada de boricuas con sus raíces sempiternas.

“Yo nací en la colonia Rovira de Aguirre y me crié en el barrio Mosquito de Salinas”, expresó cuando se le preguntó por sus raíces.

Vázquez Santiago mira hacia el horizonte como si buscara una palabra o una imagen dentro de su recuerdo, para poder hilvanar su deseo de comunicar un momento, un instante o un deseo, y es que el hombre que vivió en Syracuse, Nueva York, no desea apartarse de la música, sino todo lo contrario, apegarse cada vez más a ella como quien se apega a la vida.

Porque la música para Vázquez Santiago, es música que recorre sus venas, se adentra en su espíritu y se desborda por sus pulmones, que dan aire a su viejo instrumento de viento para sacar las notas que representan una especie de grito.

“En 1959 ingresé en la Banda Municipal de Salinas, dirigida por el profesor Demetrio Rodríguez”, recuerda, al tiempo que mira hacia la calle, como buscando un camino, un rastro o una vereda que lo transporte a esos momentos que vivió con mucha ilusión en su pasado.

Y recuerda más, pero de su estadía en Nueva York; “en la ciudad de Nueva York acompañé a Don Maso Rivera, Priscila Flores y Frankie Figueroa, guayamés. También he acompañado a mi sobrino Frankie Vázquez”.

La música no se separa de Vázquez Santiago, al punto de que se ha apoderado de su musa y creado más de 40 composiciones, desde boleros, danzas y Salsa, hasta Reggaetón, y merengue.

“Son composiciones que me han llegado a la mente y que he podido desarrollar, son mensajes en distintos géneros”, indica Vázquez Santiago, quien no tiene animo de retirarse sino de continuar y hasta anda buscando representante para que concrete presentaciones para diversas orquestas.

Una de sus danzas, “Me quedo aquí”, es para aquellos que desean seguir viviendo en la isla a pesar de la crisis económica, la controversia por la deuda impagable y el paso de dos huracanes devastadores, uno con menor intensidad por el este y el otro, María, que devastó grandes terrenos, produjo más de mil muertes y destruyó propiedades.

También ha compuesto la Salsa, “Puerto Rico”, “Navidades en Puerto Rico”, y María la Ciclona”, en obvia referencia al huracán María.

Vázquez Santiago, es un hombre serio pero tiene un gran sentid del humor, así como es una persona bien optimista, porque piensa dedicarse en resto de su vida a la música, esa que tanto le ha dado para vivir ocho décadas, las últimas tres rodeado de composiciones propias que han surgido de vivencias, aspiraciones y una musa que a la tercera edad, no lo deja.

Comments

comments