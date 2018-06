Un cantante con una visión especial

Reinaldo Millán

Son muchos los no videntes que han incursionado en el campo de la música. Ahí están los ejemplos de José Feliciano, Ray Charles, Stevie Wonnder, y Andrea Bocelli, a nivel internacional. Pero hasta ahora no hay un no vidente en la música urbana que haya causado impacto. Por lo menos en Puerto Rico.

Hasta que llegó Sabio. Ese es el nombre artístico de un joven mayagüezano que se dedica al género del Reggaetón, estudia piano en la Universidad Interamericana de San Germán. Hasta ahí no hay nada extraordinario. Sin embargo, se trata de un no vidente legal que desde niño se ha interesado en la música.

“Soy ciego, el primer cantante ciego de Reggaetón”, recalca el joven que fue diagnosticado con Retinitis Pigmenstosa.

La Retinitis pigmentosa (RP) es el nombre dado a un grupo de enfermedades oculares heredadas que afectan la retina (la parte sensible a la luz del ojo). RP causa la descomposición de las células fotorreceptoras (células en la retina que detectan la luz). Las células fotorreceptoras capturan y procesan la luz y nos ayudan a ver. A medida que estas células se descomponen y mueren, los pacientes experimentan pérdida progresiva de la visión.

“Fui perdiendo la visión lentamente y a los doce años desarrollé glaucoma, una condición que descubrieron tarde y ahora estoy en tratamiento de gotas para mantener el poco residuo visual que me queda”, relató el cantante que cuenta con seguidores en la región de Guayama.

Sin embargo, nada de eso le ha impedido seguir una vida normal, y aprender de todo lo que le gusta, por lo que no siente límites. “En mí no hay un no puedo”, expresó Sabio, quien se graduó con altos honores de escuela superior al completar los cursos con 3.80 de promedio general.

“Comencé a componer a los 13 años que fue cuando comencé a grabar en estudios profesionales”, confió el joven de 19 años de edad.

Su gusto por el Reggaetón no le ha impedido apreciar otros géneros musicales y siempre se pasa experimentando. Ha trabajado el Pop Dance, que es totalmente diferente a lo que ha realizado. “Ahí pude demostrar que me puedo adaptar a cualquier género, pero me identifico mucho con la música urbana que es donde me crié”.

Sabio estudió en una academia de canto en Mayagüez, para desarrollar su voz y aprender, pero tuvo que abandonarlo por sus compromisos universitarios. Pronto lanzará un disco y sigue con presentación es en toda la isla, incluso en el área suroeste del país.

