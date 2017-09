Un ángel “de azul”

Reconocen a veterano agente de la Policía por su dedicación y sensibilidad humana

Pasó hace ya cinco años pero está fresco en la memoria de la familia Vázquez Zayas cuando un accidente de tránsito privó a tres niños del amor de su padre. Pero a pesar de la tragedia tampoco olvidan que alguien estuvo para auxiliar a la víctima hasta sus últimos momentos, que le dio alivio y fortaleza antes de ser llamado a la eternidad y eso, sin duda, también canalizó el dolor de toda la familia hacia una resignación y unidad.

Se trata del agente Noel Alfonso de Jesús Alvarado, que en tres años cumpliría sus tres décadas de servicio en la Policía de Puerto Rico y quien ha hecho de su labor un ejemplo de servicio dedicado, digno de ser emulado en la sociedad por lo que fue homenajeado en una emotiva ceremonia.

En el mismo cuartel de la División de Tránsito de la Policía en Salinas, junto a la Autopista Luis A. Ferré y frente a sus compañeros de labores, fue sorprendido por Linda Ivette Zayas Rivera y por el teniente Santiago González Montalvo director de dicha División policial, quienes tras una reunión de rutina en el salón de conferencias sobre el trabajo diario, tomaron el micrófono para anunciar el reconocimiento al oficial. La madre de los menores Aniliz, Lizani y José Caleb afirmó que este reconocimiento es parte de los valores con los que ha vivido su familia y es de reconocer y agradecer la calidad humana de quienes reaccionan como el agente en un momento tan difícil.

Durante el 2012, Aníbal Vázquez Cortez viajaba en su motora por la autopista hacia Cayey cuando perdió el control del vehículo y se estrelló contra una valla de seguridad. El agente se encontraba a solo unos minutos del lugar y fue el primero en llegar para auxiliar a la víctima.

“Fue un momento triste, de mucha desesperación… fuimos al hospital, lo ayudé hasta que lamentablemente fue su deceso. Fue muy triste“ dijo al describir lo que pasó a ser los últimos momentos con vida del conductor. Durante el tiempo que esperaban por atención médica y mientras lo recibía, el oficial se mantuvo a su lado e hizo lo posible por confortar ese instante.

Esa preocupación genuina y desinteresada emocionó a la familia que en medio del dolor, ha vivido agradecida del gesto. Zayas leyó una reflexión y luego sostuvo que “para nosotros tiene mucho sentido. Ustedes aquí representan un servicio admirable, sacrificado y que se esmeran en darnos lo mejor pero siempre en nuestro corazón hay algunos que dan la milla extra. Para mis niños, que eran más pequeños, perder a su padre fue muy duro y reconocer que el agente Noel estuvo con él hasta el último suspiro de su vida fue grandioso”.

El ayudante especial de la alcaldesa de Salinas Karilyn Bonilla, Orvil Correa, estuvo presente durante la actividad para entregar una proclama a nombre de la ejecutiva municipal. “Ustedes son de los servidores públicos con mayor sacrificio y más comprometido y eso se tiene que reconocer” dijo Correa.

De Jesús Alvarado se mostró emocionado y sobrecogido por el reconocimiento a lo que considera parte de su labor como servidor público y agradeció la muestra de cariño hacia su persona. “Fue la primera vez. (La víctima) lo levanté del piso, se sentó al lado mío, empezó a sentir dolor y yo inicié las gestiones para que fuera atendido con prontitud. Fue la primera experiencia de esa magnitud“ dijo el agente oriundo de Villalba al narrar lo ocurrido y quien, aunque no contaba con algún familiar que lo acompañase en ese momento se mostró seguro de que el premio se recibiría con alegría en su hogar donde cuenta con cuatro hijos y dos nietos. El oficial llegó a trabajar como parte de la escolta del ex presidente del Senado, Miguel Hernández Agosto, antes de pasar a trabajar en Autopistas y llevar una vida laboral impecable, según sus allegados.

“Es la primera vez que alguien me impacta de esta forma” exclamó el agente De Jesús notablemente emocionado y ante la atenta mirada de los hijos de Vázquez. Destacó que son muchas las situaciones en las que se destacan sus compañeros pero que suelen quedar en el anonimato. “He tenido eventos en los que he tenido que ayudar a personas pero un evento como este, nunca lo había vivido” agregó. Luego de sus expresiones, la familia Vázquez Zayas le entregó otro reconocimiento en el que lo reconocen como “un ángel especial que dejó la huella de su placa… impregnada en nuestros corazones”.

