Trust for the Americas busca microempresarios en Guayama

EL REGIONAL

redacción@elregionalpr.com

El programa Trust for the Americas, de la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció que llevarán a cabo una serie de talleres para promocionar y potenciar las microempresas en la región de Guayama.

Publicidad

La portavoz de Trust for the Americas, en su llegada a Puerto Rico, Luz Marina Correa, anunció la celebración de talleres en Guayama, manifestó que en el marco del paso de los dos huracanes que azotaron diversas zonas en septiembre de 2017, es más fácil crear su propio negocio.

Los talleres se llevarán a cabo el 23 y 24 de agosto, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y de 1:00 5:00 de la tarde, en la Casa Capitular del Colegio de Ingenieros, en la carretera 748, y luego del lunes 26 hasta el jueves 30 de agosto.

“Estamos con ese objetivo en Puerto Rico en la zona este, en la región de Guayama para la creación y el fortalecimiento de la microempresa con las poblaciones más necesitadas, más vulnerables que tengan una iniciativa de negocios, que tengan un negocio que están iniciando y que han emprendido”, explicó Correa.

Correa indicó que han trabajado con más de 600 microempresas en América latina y con una tasa de retención superior al 30 por ciento.

Por su parte, Bruni Torres, gerente de comunicaciones de la empresa AES, explicó que están apadrinando a Trust for the Americas en Puerto Rico, con los gastos del personal de esa organización, así como la alimentación, así como en América Latina, como fue el caso de Chile, México, Colombia y Brasil.

“Hemos respaldado a Trust en México, Chile, Colombia y Brasil”, exlicó Torres.

Trust for the Americas es una organización 501 (c) (3) sin fines de lucro afiliada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), establecida en 1997 para promover asociaciones públicas y privadas. Los interesados pueden llamar al 787-412-5695 en horas laborables y al correo electrónico, lcorrea@fundaciónparalasamericas.org.

Comments

comments