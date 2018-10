Tribunal Supremo revoca a Tribunal de Apelaciones en caso de suspensión de práctica de Medicina a doctora por la Junta Médica

EL REGIONAL

El Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó al Tribunal de Apelaciones en el caso de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, contra Denys Cabral Jiménez.

La controversia giró en torno a la facultad de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica para revocar una licencia provisional para ejercer la medicina que se emitió sin cumplir con los requisitos de ley.

“Revocamos la sentencia del Tribunal de Apelaciones y devolvemos el caso a la Junta para que culmine los procesos de la suspensión sumaria.”, indica la sentencia del caso redactada por el juez asociado Rafael Martínez Torres.

El Juez Asociado señor Ángel Colón Pérez concurrió con el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada señora Anabelle Rodríguez Rodríguez no intervino, mientras que el juez Roberto Feliberti Cintrón se inhibió.

La Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica acudió al Supremo para que revocara una sentencia del Tribunal de Apelaciones que ordenó la reinstalación de una licencia médica suspendida que fue alegadamente otorgada por error, pues la doctora no había aprobado una de las reválidas médicas. En vista de que la Junta determinó válidamente que la doctora no obtuvo la nota de pase necesaria y, por ende, no cumplía con los requisitos de ley para ser acreedora de la licencia.

En su oposición a la petición de Certiorari y en su alegato, la doctora Cabral Jiménez reiteró varios argumentos presentados ante el Tribunal de Apelaciones que merecen nuestra atención. Adujo que los casos federales en su contra se archivaron; que la evidencia producida por la fiscalía federal era inadmisible, que la Junta consideró previo a realizar su determinación final es un documento mutilado y no admisible como evidencia.

“Ello es inconsecuente. Las Reglas de Evidencia no son aplicables a las vistas administrativas. Sec. 3.13, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (LPAU), 3 LPRA sec. 2163(e)”, argumentó el juez Martínez Torres.

“Además, la supuesta mutilación, consistente en la tachadura de nombres y números de seguro social, respondió al interés de no divulgar información de los demás aspirantes que tomaron la reválida en noviembre de 2003”, agregó.

Martínez Torres razonó que “la presunción de corrección de los documentos que indicaban que la doctora Cabral Jiménez aprobó la reválida de ciencias clínicas quedó rebatida con el testimonio del doctor Rubén Vélez García, consultor a cargo de la reválida, quien corroboró manualmente los resultados. Su testimonio mereció entera credibilidad por parte de la oficial examinadora Mainardi Peralta y sus conclusiones fueron ratificadas por la Junta. El Tribunal de Apelaciones confirmó y nosotros nos negamos a revisa”.

En este caso, la fiscalía federal había presentado acusaciones contra varias decenas de doctores, incluyendo a la doctora Cabral Jiménez, por cargos de: (1) fraude al obtener las calificaciones de la reválida de medicina falsa e ilegalmente y (2) conspiración para defraudar a los Estados Unidos de América. Sin embargo, a petición de la fiscalía, el Tribunal Federal desestimó sin perjuicio los cargos. Luego, la fiscalía sometió una acusación enmendada, que fue desestimada.

Al momento en que fiscalía federal produjo la nueva evidencia, los documentos que acreditaban que la doctora Cabral Jiménez aprobó la reválida de ciencias clínicas ya no gozaban de presunción de corrección. Por lo tanto, la evidencia que fiscalía federal produjo no hizo sino confirmar a la Junta sus hallazgos iniciales, explicó el juez.

“También es impertinente que los investigadores de la Junta hayan afirmado que no contaban con evidencia creíble ni suficiente para establecer que la doctora Cabral Jiménez alteró el resultado de la reválida. Para retirarle la licencia, la Junta no tenía que probar que la doctora cometió fraude”, expresó.

Ciertamente, alterar los resultados de un examen da lugar al comienzo de una investigación y a la posible suspensión de la licencia. Sin embargo, el mero hecho de no haber obtenido la nota de pase requerida en una de las reválidas, es suficiente para denegar una licencia erróneamente otorgada, argumentó Martínez Torres.

El juez explicó que “ese proceso administrativo no es el adecuado para adjudicar planteamientos sobre responsabilidad civil de la agencia, si alguna. Las supuestas actuaciones negligentes de la Junta no se pueden subsanar otorgando una licencia a quien no cumple con los requisitos de ley. El interés público en garantizar la capacidad de los profesionales en quienes el pueblo confía su salud es primordial. Por lo tanto, sin importar cuán irregular la doctora argumente que el proceso fue, la Junta no puede reinstalarle la licencia. La ley establece requisitos sin los cuales no se pueden otorgar licencias, y ninguna junta examinadora tiene facultad para otorgar una licencia que no cumpla con esos requisitos. Lo contrario no sería aleccionar a la Junta por su supuesta negligencia, sino poner al Pueblo en peligro. En el balance de intereses entre lograr que los procesos administrativos sean bien conducidos y garantizar la capacidad profesional de quienes tienen la salud del Pueblo en sus manos, la balanza se inclina a favor de la segunda”.

Reiteró que la doctora Cabral Jiménez no puede pretender ganar una licencia médica por medio de un litigio basado en alegaciones procesales, cuando no cuenta con la base sustantiva (a saber, los requisitos de ley), para ser acreedora de esa licencia. El hecho de que la Junta haya dejado sin efecto una suspensión sumaria y concedido una licencia provisional para practicar la medicina a una persona a la que resultaba imposible reinstalarle una licencia médica, no impide que el Estado corrija el error administrativo cometido.

“No se violenta el debido proceso de ley al privar a alguien del derecho a continuar ejerciendo una profesión cuando se descubre que su ejercicio no le está permitido por razón de incumplimiento con los requisitos impuestos por el Estado a los fines de proteger a la sociedad.

