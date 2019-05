Tratamiento basado en medicamentos para tratar el trastorno por uso de opioides

EL REGIONAL

En un artículo publicado en la Revista The Journal of the American Medical Association, los doctores Alan I. Leshner, y Victor J. Dzau, señalaron que desde que se declaró una emergencia nacional de salud pública el 26 de octubre de 2017, por la epidemia de opioides y, aunque ha habido algunos aumentos significativos en los fondos federales y nuevos programas para enfrentar esta crisis, el progreso parece ser lento y los Estados Unidos continúan siendo severos.

A partir de 2016, aproximadamente 2 millones de personas en los Estados Unidos han sido diagnosticadas con el trastorno por uso de opioides (OUD), y aproximadamente 130 personas mueren cada día por una sobredosis de drogas.

Para revertir estas tendencias inaceptables, se deben utilizar todas las herramientas basadas en la evidencia. Específicamente, el tratamiento a base de medicación, que ha demostrado ser eficaz para tratar el trastorno por uso de sustancias y salvar vidas, ha sido severamente infrautilizado durante décadas.

Según las estimaciones de 2019, «menos del 35 por ciento de los adultos con OUD habían recibido tratamiento para el uso de opioides en el último año y actualmente no hay fuentes de datos nacionales disponibles para estimar con precisión la proporción de aquellos pacientes que están siendo tratados con uno de los tres Estados Unidos».

El tratamiento basado en medicamentos para la OUD incluye el uso de metadona, buprenorfina o naltrexona de liberación prolongada para «aliviar los síntomas de abstinencia, reducir los antojos de opioides y disminuir la respuesta al uso futuro de medicamentos». 1 Estos medicamentos están aprobados para su uso por la FDA y existe una fuerte evidencia de su efectividad y el consenso científico de que los medicamentos son fundamentales para el manejo de la OUD. El tratamiento basado en medicamentos no solo es eficaz para apoyar la abstinencia segura y menos agonizante, sino que también reduce la mortalidad y promueve una mayor funcionalidad en la familia, la comunidad y la sociedad. Por ejemplo, los estudios han demostrado que los programas de mantenimiento que usan programas basados en medicamentos disminuyen la mortalidad en aproximadamente el 50% 3y que mientras los individuos reciben tratamiento con medicamentos, las tasas generales de condenas penales se redujeron a menos de la mitad de los niveles de tratamiento previo.

De acuerdo con un informe de 2019 de la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina, los pacientes que reciben tratamiento con medicamentos tienen «menos probabilidades de morir por sobredosis si vuelven a usarlos… tienen mejores resultados de tratamiento a largo plazo, y Mejora el funcionamiento social ”.

A pesar de su éxito demostrado, estos medicamentos no se utilizan adecuadamente. Además, existen desafíos para garantizar que las personas que necesitan tratamiento lo busquen; solo el 4,5% de las personas que podrían beneficiarse del tratamiento por abuso de sustancias sienten que lo necesitan.

Incluso cuando se usan tratamientos basados en medicamentos, a menudo se administran en dosis por debajo del nivel recomendado, lo que reduce su efectividad. A medida que Estados Unidos enfrenta la devastadora crisis de los opioides, ¿por qué los médicos, los centros de tratamiento y las personas que ayudan a abordar la OUD no utilizan estas soluciones probadas y basadas en evidencia?

Una de las razones es el malentendido generalizado y el estigma que rodea tanto al trastorno por uso de sustancias como a los medicamentos utilizados para controlarlo. OUD es una enfermedad cerebral crónica, no simplemente una falla moral. El uso de opioides cambia la estructura y función del cerebro de manera que «interrumpe la regulación del sistema y da como resultado tolerancia, dependencia física y adicción».

La evidencia ha confirmado que el tratamiento con medicamentos puede ayudar a compensar algunos de estos cambios en el cerebro.

Además, el malentendido ha llevado a los clínicos a ser lentos para utilizar estos tratamientos basados en medicamentos, a menudo solo los prescriben junto con las intervenciones sociales y de comportamiento, y el tratamiento basado en la administración de medicamentos si estas intervenciones no farmacológicas no están disponibles. L os médicos deben romper el acoplamiento inextricable del tratamiento basado en medicamentos con el tratamiento social y de comportamiento y comprender que estas intervenciones abordan dos aspectos separados de los trastornos por uso de sustancias.

Si bien las intervenciones sociales y de comportamiento son extremadamente útiles para algunos pacientes y pueden ayudar con el compromiso y la retención del tratamiento, el tratamiento basado en medicamentos solo puede ser eficaz para muchos pacientes. Por lo tanto, la falta de acceso a terapias sociales y conductuales no debe utilizarse como una razón para suspender el tratamiento médico.

