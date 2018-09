Tras la huella de la bomba puertorriqueña

Por Pablo Félix

Para El Regional

El ritmo silente del recuerdo cobrará vida, al divulgarse por primera vez en Arroyo, los relatos de quienes fueron testigo del desarrollo de la bomba en el siglo pasado.

Quizás se reseñen hasta siete décadas, mas los cueros que el tiempo no deterioró serán los elementos principales de la Primera Jornada de Divulgación “Goro, cántame un cuento”, a celebrase el sábado 22 de septiembre a la 1:00 de la tarde en el Teatro Renacimiento.

El conversatorio se nutrirá de personajes que caminaron la huella cultural de este género musical en el sur del País, mientras el Colectivo Umoja expondrá las letras que nacieron de estas investigaciones.

“El Colectivo Umoja nace precisamente para investigar la huella histórica de esas canciones de la bomba, y durante poco más de un año hemos recopilado detalles de personas que vivieron el desarrollo de la bomba en el sur de Puerto Rico. Este sábado lo que presenciaremos es uno de los frutos de esta investigación”, dijo Julie Laporte, directora del Colectivo Umoja en Guayama.

“Nosotros no queremos quedarnos con estas conversaciones que hemos tenido con los mayores porque entendemos que eso es perteneciente a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que cada grabación que hemos hecho vamos a compartirla en una jornada de divulgación”, señaló Laporte, fundadora de este colectivo.

Este conversatorio musical no concluirá con las imágenes de los hallazgos, sino que estará enlazado a un taller de baile de bomba que se llevará a cabo a las 3:30 de la tarde en el Museo de la Antigua Aduana de Arroyo, a pasos del Teatro Renacimiento.

Luego habrá un toque abierto cerca de las 5:00 de la tarde en el batey del Museo.

“Es con mucha ilusión que estamos haciendo esto, no solo es aprender sobre nuestras raíces sino compartirlo mostrándole a las personas que nuestra historia como puertorriqueños nos pertenece. No tenemos que depender de lo que nos enseñaron en la escuela y que ahí terminó el aprendizaje, porque desde que nacemos hasta que nos morimos estamos en ese proceso continuamente”, destacó la también poeta.

“Es necesario aprender lo que somos, de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, de ser parte de este proceso integral y dejárselo a las generaciones que vienen. Esto pasa de boca en boca, generación en generación, y así nuestra historia no se pierda”, resaltó la líder cultural guayamesa.

