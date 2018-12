Trabajadores sociales del sur contra violencia machista

Reinaldo Millán

El presidente del Capítulo Sur del Colegio de Trabajadores Sociales, Jorge Almodovar Capielo, afirmó que esa organización realizará actividades de prevención de violencia para evitar que siga propagándose los actos violentos entre parejas.

Una de esas actividades se llevó a cabo en la librería El Candil, con la participación de la directora ejecutiva del proyecto Matria, Amarilis Pagán Jiménez, la sicóloga Jacqueline Rosado y la profesora Hilda Burgos Ocasio.

“No solo que se pueda identificar sino que se lleve a cabo una acción, ser proactivos, por eso basta ya, levantemos nuestra voz. La violencia más grave a mi entender suelen ser la continuación de comportamientos violentos, que comienzan con el aislamiento, humillación, y el ataque a la autoestima contra la mujer”, expresó Capielo, colaborador de El REGIONAL.

“Detectarlo tiempo debe ser compromiso de todos, la prevención es un deber”, destacó Capielo, quien preside el colegio durante el periodo 2018-2021.

La doctora Rosado destacó que el acoso laboral contra la mujer ha llegado de la perdida de la autoestima hasta la perdida de la vida.

En su estudio, Rosado encontró que las mujeres discriminadas y acosadas en el taller de trabajo eran o aparentaban ser religiosas, tenían liderato y excelente preparación académica.

“A medida que avanzaba el acoso la muer se daba cuenta de que se estaba afectando, siente dolores de cabeza y otros dolores pero no aparece nada en sus visitas médicas, y no se daba cuenta de que el foco de su estrés estaba en su área laboral”, expresó Rosado, al indicar que cuando la trabajadora iba al patrono este no le daba importancia o decía que era un asunto personal no laboral. ‘

Rosado, lamentó que la Oficina de la procuradora de la Mujer, se haya politizado a su juicio, y no responda a los intereses del momento, al punto de proponer que sea eliminada y su presupuesto sea utilizado para una campaña intensa contra la violencia de la mujer.

Por su parte, la licenciada Pagán Jiménez, señaló que es importante para la muer plantearse acciones colectivas que fortalezcan su visión individual.

“En Matria tenemos un modelo de 360 grados de derechos humanos”, explicó sobre el abordaje desde los derechos humanos de los procesos que afectan a la mujer.

Pagán indicó que dese ese modelo han podido enlazar diversos profesionales para atender los casos que llegan que están atados a la pobreza y la falta de movilidad social, así como el entorno violento o el abuso de drogas y alcohol.

“Por eso la perspectiva de género es tan importante”, recalcó al indicar que el proceso educativo, en todos sus ámbitos es bien importante para evitar la violencia contra la mujer.

“Las alianzas comunitarias es la única respuesta que yo veo ante la violencia contra las mujeres, ya que cuando una mujer va a un cuartel de la Policía no lo creen, y después del huracán los agentes le decían que esos casos no eran prioridad”, explicó Pagán Jiménez.

A eso le agregó que desde 2015 no se hace un estudio en la Oficina de la Procuradora, donde la Policía y la Judicatura veían el problema de violencia contra la mujer desde la misma perspectiva que los agresores.

Para la doctora Burgos Ocasio, los seres humanos justifican esa violencia desconectándose emocionalmente, como puntualizan los teóricos, “A muchos ya no le sorprende ver en la televisión que una mujer murió y hasta los contabilizan, veintiuno, veintidós, veintitrés”.

“Encontramos que la mujer justifica la violencia en un grado menor que el hombre”, expuso durante el foro de los trabajadores sociales.

