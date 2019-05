Todo un éxito las clínicas de esterilización en estadio Pedro Montañez de Cayey

EL REGIONAL

Decenas de mascotas de la región de Cayey, fueron esterilizadas este fin de semana en el Spayaton que realiza Gobierno de Puerto Rico, The Humane Society of the United States, el Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico y la Junta Examinadora de Médicos Veterinarios de Puerto Rico.

El estadio Pedro Montañez de Cayey fue el escenario donde participaron, no solo ciudadanos Cayey, sino de otros pueblos como Cidra, Aibonito, Arroyo, Cabo Rojo, entre otros.

“Sabemos que ha sido un éxito total el trabajo que han realizado los voluntarios y que han servido a tantas familias y a sus animalitos. En adición, nos sentimos complacidos con que el Estadio Pedro Montañez, se convierta en un espacio para atender a la ciudadanía, lo hicimos durante el huracán María y ahora para atender nuestras mascotas, destaco el alcalde de Cayey”, Rolando Ortiz Velázquez.

Desde que comenzó la actividad en todo Puerto Rico, más de 25,000 animales han sido esterilizados en las pasadas tres ediciones del evento. Cada persona podía llevar un máximo de dos mascotas diarias. En adición, el servicio de vacunación estuvo disponible para los animales que fueran esterilizados.

A través de estas clínicas de esterilización masiva, se ayuda a reducir la cantidad de animales abandonados en las calles y albergues.

