Tensa espera por el caso Orta

Tras arresto de ex funcionario patillense y otros, tribunal tiene su futuro entre sus manos

El ex Secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ramón Orta y otros seis acusados por el esquema de fraude a dicha agencia se encuentran libres bajo fianza luego de su arresto por autoridades federales.

La jueza federal Camille Vélez Rivé impuso una fianza no asegurada de $10,000 para el grupo de arrestados que, además del ex secretario oriundo de Patillas incluye a Oscar Rodríguez, el ex atleta olímpico y Contador Público Autorizado de Coamo, Miguel Sosa Suárez, al ex aspirante a la presidencia del Centro Unido de Detallistas y presidente de la empresa Administrative Environment and Sports Consultants, Irving Riquel Torres, Cecilia Amador López, Juan Carlos Ortiz Nieves dueño de Sports Consultants, Inc. y Edgardo Vázquez, ex ayudante de Orta entre 2013 a 2016. Estos últimos cuatro y el propio Orta sometieron una alegación de no culpable ante la jueza.

El abogado del ex secretario del DRD, Francisco Rebollo, indicó a la salida del Tribunal que las acusaciones contra su cliente son falsas. Estas acusaciones incluyen la apropiación ilegal de altas cantidades de dinero federal a costa de la agencia que dirigía.

Agentes del FBI intervinieron con los acusados el pasado miércoles luego que en diciembre pasado incautaran documentación durante un sorpresivo operativo en las oficinas del DRD y enfrentan hasta 50 cargos.

Se planteó que se usaron varios proyectos educativos y de televisión para apropiarse de hasta $10 millones durante los cuatro años en que Orta dirigió la agencia.

Destaca el caso de Miguel Sosa Suárez al haber sido parte importante en la pasada campaña electoral del Partido Popular Democrático (PPD) y haber fungido como director de finanzas del entonces candidato de dicho partido, David Bernier.

Reseñas periodísticas han sostenido que Sosa fue amigo de la infancia de Bernier, al haber sido compañeros en la Escuela Deportiva del Albergue Olímpico en Salinas, también es esgrimista y representó junto a Bernier en eventos internacionales en dicha disciplina.

Sosa trabajó junto a la senadora novoprogresista Margarita Nolasco cuando esta fungía como alcaldesa de Coamo y donó a su campaña legislativa pero fue llevado al PPD por Bernier por lo que no fue bien visto por algunos en la plana mayor de dicho partido pero Bernier lo defendió en su momento. También laboró como contable tras obtener su título en 2003 aunque su licencia se venció para el 2012, no empece, aparece con contratos como contable con el gobierno para 2013. Estudió Administración de Empresas en la UPR de Ponce, es natural de Salinas y propietario del muy conocido Tequila’s Mexican Grill & Bar además de socio del exsubsecretario del PPD en la administración de un negocio llamado Tres Antillas en Piñones, según las informaciones de su biografía publicadas por la página noticiosa Noticel.

Según el registro de contratos de la Oficina del Contralor, Miguel A. Sosa Suárez devengó $439,100 en contratos desde enero de 2013 por servicios de contabilidad, consultoría administrativa y auditoría, educativos y adiestramientos relacionados a sistemas de información.

Según el registro oficial los contratos fueron con el Municipio de San Juan, con la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), bajo la dirección de la convicta Sally López, el Departamento de Recreación y Deportes y el Área Local de Desarrollo Laboral del Municipio de Carolina.

Existe un contrato del 2007, bajo la gobernación de Luis Fortuño, en el que facturó $30,000 a la Compañía de Comercio y Exportación por servicios de publicidad, representación y artísticos.

Según el FBI, los proyectos en conjunto con el Departamento de Educación, que dirigía entonces el también patillense Rafael Román y que están en el ojo federal por el manejo de fondos son los siguientes:

– “Verano Saludable”. Se documentó que se pagó por este proyecto $4,320,000 millones para servicios educativos, pero solamente se pagaron $3.5 millones que fueron a dar a la empresa Rosso Group, corporación creada por Oscar Rodríguez Torres en 2013.

– “Matemáticas en Contexto” por $924,500 para capacitar a maestros de matemáticas.

– “Aprendo Saludable”. El DRD recibió de Educación $3,998,700, pero contrató a Rosso Group por $3.1 millones. La diferencia de $799,740 de este sobrante terminó en la cuenta de fondos discrecionales que también se utilizaron para uso de compañías involucradas en el esquema”, según la Fiscalía Federal.

En cuanto a los proyectos en conjunto con la Administración de Vivienda Pública fueron los siguientes:

– “Voces de la Juventud” por $1,413,000 que debía desarrollar un programa de capacitación a residentes de viviendas del gobierno.

– Producción del programa de televisión “Voces de la Juventud” por $1,500,000. Según el pliego acusatorio, Orta contrató a Rosso Group como productora televisiva que saltó asi el proceso de licitar por el contrato y ordenó a un productor que no se ha identificado, que contactara a Miguel Sosa Suárez para estas producciones. Orta habría pedido que se inflara la factura para la producción de dos programas en lugar de uno como mandaba el contraro con Vivienda. Dicha factura, entonces, aumentó de $16,750 a $39,4780 por cada episodio emitido por el canal 6 de WIPR.

Según la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez, Sosa se ganó en el 2015 unos $311,345 mientras que Rosso se llevó $417,623.32 al año siguiente.

