Tecnólogos médicos se oponen a la descolegiación

Reinaldo Millán

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Publicidad

La presidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, Annette González, se opuso al Proyecto de la Cámara 1795, para eliminar la compulsoriedad de los colegios profesionales.

El proyecto 1793 sometido por el representante José Aponte Hernández, busca derogar el Artículo 2 y añadir un nuevo Artículo 2; derogar los Artículos 3, 4, 5, 6 y 7; añadir nuevos Artículos 3 y 4; reenumerar el Artículo 8 como Artículo 5; derogar los incisos (h), (j) y (k) del Artículo 9 y reenumerar el inciso (i) como (h) y el Artículo 9 como 6; reenumerar los Artículos 10, 11, 12, 13, 14, y 15 como Artículos 7, 8, 9, 10, 11, y 12 respectivamente ; y derogar el Artículo 16 de la Ley Núm. 44 de 30 de mayo de 1972, según enmendada; para añadir un inciso (p) al Artículo 8 de la Ley Núm. 167 de 11 de agosto de 1988, según enmendada, a los fines disponer la colegiación voluntaria de las personas con derecho a ejercer la profesión de tecnólogo médico en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

“En el colegio nos encargamos de defender y velar por los mejores intereses del tecnólogo médico como profesional de la salud y proveer beneficios que aporten al desempeño de su profesión”, explicó, al defender la ley 42 de 1971, mediante la cual ofrecen educación continua gratuita a los profesionales, así como brindan apoyo y servicio a la comunidad.

“Eso no se podría dar si se descolegia a los tecnólogos médicos”, sentenció.

Por su parte, el tecnólogo, Nelson Padilla, señaló que la cuota del colegio es tan baja y los servicios que reciben los colegiados es tan amplia, que aunque posible, no debe haber un profesional molesto por la colegiación.

”Cuarenta dólares por todo lo que se le ofrece es algo que muy pocos pueden objetar”, señaló Padilla.

El proyecto establece que una vez la ley sea enmendada el Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico deberá enviar una comunicación por correo regular a todo tecnólogo médico; requiriéndole si desean colegiarse. Aquellos que deseen colegiarse, tendrán treinta (30) días para devolver la comunicación cursada por el Colegio. Los que no deseen colegiarse, no tendrán que contestar la comunicación. Transcurrido este término, el Colegio tendrá treinta (30) días laborables para transferir la totalidad de los expedientes a la Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico de aquellos que hasta la fecha hubiesen decidido no afiliarse a dicha institución.

Durante las audiencias se han llevado a cabo ante la Comisión de Gobierno de la cámara de representantes, el Departamento de Justicia manifestó que de impugnarse en los Tribunales la obligatoriedad de pertenecer a un colegio para ejercer una profesión, este no pasaría un análisis constitucional.

Los abogados Juan Carlos Rodríguez y Daniel Vélez, asesores legislativos de la Justicia, recordaron que la opinión del Tribunal Supremo en el caso de Colegio de Abogados contra el Estado Libre Asociado, la colegiación voluntaria no está en tensión con el derecho constitucional a la libertad de asociación.

El proyecto establece que las Juntas Examinadoras de las profesiones son las que están llamadas a regular la calidad de los servicios.

Sin embargo, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos y del Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales de Puerto Rico (CICAP), Víctor Ramos Otero, opinó que “esas funciones no las pueden llevar a cabo una junta examinadora, sino los colegios que cuentan con el capital humano y el conocimiento para ayudar a la ciudadanía y al gobierno. En la actualidad, el Estado no cuenta con un superávit en el presupuesto recurrente que nuestra red le ahorra al gobierno. En caso de un desastre natural la ausencia de estos colegios colocaría al pueblo con casi 30 organizaciones con la capacidad de coordinar rápidamente los servicios que prestamos al gobierno”.

Además de los tecnólogos, se pretende eliminar la colegiación compulsoria de los Barberos y Estilistas en Barbería, técnicos y mecánicos automotrices, nutricionistas y dietistas, químicos, administradores de servicios de salud, ingenieros, arquitectos, agrimensores y arquitectos paisajistas, trabajadores sociales, actores, consejeros en rehabilitación, productor de espectáculos, maestros y oficiales plomeros, técnicos de refrigeración y aire acondicionado, personas autorizadas a ejercer la profesión de cirugía dental, contador público autorizado, delineantes, especialistas en belleza, médicos, médicos veterinarios, agrónomos, farmacéuticos, diseñadores-decoradores de interiores, optómetras, terapistas ocupacionales, planificadores, y peritos electricistas.

Comments

comments