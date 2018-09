Tecnología por satélite en el Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri de Arroyo

Reinaldo Millán

EL REGIONAL

redacion@elregionalpr.com

Si algo hizo falta a los hospitales y centros de salud de Puerto Rico durante el paso de María sobre el territorio insular, fue la energía y la comunicación.

Hubo hospitales, dispensarios y centros de salud que enfrentaron una crisis ante esa situación, haciendo lo imposible, y hasta con empleados incomunicados por la falta de telefonía celular y hasta atrapados por la caída de árboles y postes de energía en sus comunidades, mientras otros no podían salir por inundaciones y puentes que colapsaron.

Rosa M. Rodríguez Santiago, Directora Ejecutiva del Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri de Arroyo, conoce muy bien cómo lidiar con una emergencia ante el paso de un huracán de categoría 5 porque la vivió.

“Fue una experiencia muy dura y esperamos estar mejor preparados para otras emergencias”, expresó Rodríguez Santiago.

Para la directora de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, Inc. (ASPPR), Alicia Suárez, tras el paso del huracán los centros estuvieron abiertos y durante este año han año han recibido donaciones para trabajar con la resiliencia.

“Durante la emergencia del huracán María, los centros de salud continuaron operando contra viento y marea, permanecieron abiertos ofreciendo servicios de salud y durante todo este año, han estado recibiendo donaciones de diversas organizaciones no gubernamentales y empresas privadas que desean aportar su granito de arena para estos centros estén mejor posicionados para enfrentar una emergencia que puede ser no necesariamente un huracán podría ser un terremoto”, expresó Suárez.

De hecho, la semana pasada Suárez encabezó la inauguración de un espacio para la tecnología satelital gracias a una donación de la empresa Viasat, de San Francisco, California.

El centro de Arroyo inauguró un nuevo espacio con acceso a computadoras, impresoras y acceso a Internet satelital de alta velocidad en un proyecto que incluirá clases de gestión empresarial para los miembros de la comunidad.

Rodríguez indicó que este servicio es completamente nuevo y se ha gestados gracias a donaciones de tres aliados de Estados Unidos que, luego del huracán María, se identificaron con las necesidades de la comunidad, donaron el equipo y el recurso humano para gestar un proyecto diferente dentro de un escenario de salud primaria.

La empresa Viasat donó un satélite para que el centro se pueda mantener conectado durante cualquier emergencia futura. Mientras, la organización International Connector de San Francisco, California, reconoció que, con la conexión rápida al Internet satelital, se puede impulsar clases de gestión empresarial. Para ello, International Connector donará el capital humano para ofrecer las clases y los protocolos educativos de auto-gestión y empresarismo. El tercer aliado es Jet Blue.

“Es algo completamente nuevo en un escenario de salud primaria. Estamos agradecidos de la ayuda que estas y otras organizaciones nos han brindado a raíz del huracán María que impactó la región”, comentó Rodríguez.

El proyecto, que se conocerá como Centro de Innovación Comunitaria, creará un espacio alterno dentro del centro de salud para reuniones y proyectos de innovación. Se ofrecerán también impresoras convencionales, con tecnología 3D y materiales de construcción 3D.

Por su parte, Marti Grimminck, principal oficial ejecutiva y fundadora de International Connector, comentó que “la tecnología es una forma de fomentar oportunidades de futuro para que las personas en Puerto Rico creen sus propias soluciones. El huracán María dejó una huella profunda en estas comunidades y nos sentimos con la responsabilidad de apoyarles en la medida que reconstruyen sus comunidades y su economía”.

La Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, Inc. (ASPPR) es una organización sin fines de lucro que recibe fondos del Departamento de Salud de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) para apoyar a los centros de salud primaria de Puerto Rico que son financiados con fondos de la sección 330 de la Ley de Salud Pública Federal.

Los Centros de Salud Primaria son corporaciones sin fines de lucro y de base comunitaria que proveen cuidado de salud primaria y preventiva. Han servido por más de 40 años a las comunidades de escasos recursos y con cuidado médico limitado. También conocidos como Federally Qualified Health Centers (FQHC’s), los Centros de Salud Primaria reciben fondos del gobierno federal a través de la sección 330 del Public Health Service Act (PHSA). Los Centros mejoran y facilitan el acceso al cuidado a miles de puertorriqueños independientemente de su capacidad de pago.

En el 1989 mediante la ley de Medicare y Medicaid el Congreso de los Estados Unidos otorgó a los Centros de Salud Primaria la clasificación de Federally Qualified Health Centers (FQHC) que los hace elegibles a beneficiarse de mayores reembolsos de Medicare y Medicaid. De programas federales como el 340B Drug Pricing Program, el seguro de impericia médica Federal Tort Claims Act (FTCA), el National Health Services Corps (NHSC) y el Vaccines for Children, entre otros.

Comments

comments