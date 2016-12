Talento unido por la paz en residenciales

Numerosos niños y jóvenes de complejos de vivienda de Guayama tuvieron la oportunidad de disfrutar la semana pasada en una singular actividad en la que pudieron compartir sanamente y en paz con otros de distintos residenciales al tiempo que poner sobre la tarima sus demostraciones de capacidad artística.

El “talent show” fue organizado con el fin de acercar a la juventud y eliminar las barreras que han creado conflictos entre residenciales guayameses y que va acorde con el espíritu de la Navidad.

Erica Torres Suárez, instructora de fútbol de Vivienda en Acción, un programa del Departamento de Recreación y Deportes y del Departamento de la Vivienda especializado en los residenciales públicos así lo explicó al afirmar que “esto es para los niños que, por ejemplo, no les gusta bajar a la cancha o a las actividades deportivas pero sí te pueden participar en otras actividades como canto, baile”.

La bonita actividad se llevó a cabo en la cancha del residencial Jardines de Guamaní y contó con la participación de 40 niñas en el “fashion show” y otros 15 niños en canto y baile. Participaron también menores procedentes de los residenciales Luis Palés Matos, Fernando Calimano, Valles de Guayama y las Palmas.

“A mí siempre me ha gustado la unión entre los residenciales y que no haya esa controversia de desunión y que podamos compartir todos como hermanos” enfatizó Torres Suárez sobre la iniciativa que le llevó a organizar este tipo de evento.

Aunque ha celebrado otros eventos de confraternización, esta actividad es la primera de su tipo que se ha podido organizar y Torres Suárez se mostró muy complacida con la respuesta y participación de residentes, y sobretodo de los padres de los menores participantes.

La cordinadora agradeció a todos los que han colaborado en lograr que los niños participen y espera que pronto se pueda volver a realizar en otro residencial para continuar con la labor comunitaria. Entretanto, para febrero se celebraría un torneo de fútbol sala con los menores de los residenciales guayameses.

Por su parte José Orlando Meléndez, cordinador auxiliar de la región sur del Programa Vivienda en Acción mencionó que la actividad ayuda grandemente a que el talento en diversas áreas aflore y que los menores tengan un foro donde exponerlo. “Desde que yo estoy en este programa se habla de que hay guerras entre los residenciales y nosostros no vemos ninguna guerra entre los niños y jóvenes, la guerra es entre los adultos. Los niños “no saben” lo que es esa guerra porque se tratan por igual” enfatizó.

Agregó que cuentan con los líderes comunitarios en cada residencial y que son la parte más importante porque es a quien los niños buscan y cuando están en acción se logran los cambios positivos. “La satisfacción más grande es rescatar cada vida. De lo que dicen negativo en las noticias y en la calle nosotros le damos lo opuesto, lo positivo. Nosotros sabemos que ellos necesitan el cariño y necesitan el acercameitno de alguien que los trate de una forma buena. La satisfacción es grandísima en cuanto a eso porque vemos cosas buenas de ellos” concluyó.

