“Supremo” tapón a la ceniza en Peñuelas

El fin a los enfrentamientos en la entrada del vertedero de Peñuelas habría llegado con la decisión del Tribunal Supremo que le dio a los manifestantes en contra del depósito de cenizas de carbón la razón en su reclamo para que se respete la Ordenanza Municipal de Peñuelas que prohíbe el depósito de las mismas en su vertedero.

“Se resuelve que el asunto relativo al uso de cenizas procedentes de la combustión de carbón no es uno que haya sudo ocupado por el gobierno federal o estatal, y que el Municipio de Peñuelas ostenta la facultad en ley para prohibir su uso dentro de sus límites territoriales. En consecuencia, se revova la determinación del Tribunal de Apelaciones y se reinstala la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia”, reza la sentencia del máximo foro.

Esta determinación llega luego que el tribunal Apelativo revocara una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ya había avalado la ordenanza. Según la documentación hecha pública, el panel valida la Ley de Municipios Autónomos y llegó a la conclusión de que es el Estado Libre Asociado, a través de esa Ley quien le da la facultad a cada municipio de reglamentar e imponer penalidades para la disposición y manejo de los desperdicios sólidos.

“Cónsono con lo anterior, y relacionado a la controversia ante nuestra consideración, la Ley de Municipios Autónomos le confiere a cada municipio del País la facultad de “reglamentar el manejo de desperdicios sólidos en armonía con la política pública ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, disponer por ordenanza la forma en que se llevará a cabo el manejo de desperdicios sólidos e imponer penalidades por violaciones a las normas que se adopten”, reza parte de la sentencia.

“Así pues, salvo que otra cosa se disponga mediante ley o reglamentación, la Legislatura Municipal queda revestida del poder de aprobar aquellas ordenanzas necesarias para promover y adelantar su propia política pública, siempre y cuando la misma no contravenga la política pública establecida por el Estado”, continuó la sentencia.

En cuanto a la Rama Ejecutiva y Legislativa, aún se desconoce si para la segunda Sesión Extraordinaria, se presentará un Proyecto de Administración, con inclinación a prohibir el depósito de las cenizas de carbon o si se daría paso al Proyecto del Senado 340, de la autoría de la senadora independentista, María de Lourdes Santiago.

Por su parte, Santiago, quien es la portavoz del PIP en el Senado, celebró el gran triunfo que representa la determinación del Tribunal Supremo validando la ordenanza.

“Ha sido nuestro privilegio contribuir al proveer el instrumento jurídico que reivindica la lucha de tantos años de la combativa comunidad peñolana de Tallaboa”, señaló la vicepresidenta del PIP.

La senadora Santiago es parte de los 63 ciudadanos arrestados a finales de noviembre por su participación en las protestas en Tallaboa, con vistas judiciales señaladas para el 9 y 16 de febrero.

Las cenizas provienen de la generadora de energía a base de quema de carbón Applied Energy Systems (AES), que produce de 600 a 1,000 toneladas de cenizas diarias.

La decisión del Supremo madruga a la administración saliente que, a pesar de las constantes protestas y reclamos documentados, no ha convocado a la Sesión Extraordinaria que se necesitaría para considerar la medida radicada hace casi cuatro años.

AES SE ADHIERE A LA JCA

Por su parte la empresa AES reaccionó a la determinación judicial al asegurar que esto no significa que no se puedan depositar las cenizas en el vertedero. Según explicó mediante un comunicado sostuvo que “en la medida en que la JCA aún no ha ocupado el campo en cuanto al uso de agregado manufacturado a base de cenizas de la quema de carbón en la construcción, nada impide que el municipio así lo haga. No obstante, según indica el Tribunal, nada impide que posteriormente la JCA ejerza su poder de reglamentación en cuanto a este asunto y ocupe el campo expresamente”.

De esta forma la empresa se expresó confiada que la agencia, que ha considerado el material como poco amenazante a la vida y seguridad, resuelva a su favor en cuanto a una reglamentación que aún no se ha creado en cuanto al uso del material como relleno. De paso recalcó que eso obligaría a cualquier ordenanza municipal a atenerse a lo que disponga el Estado. “El Tribunal Supremo en el caso recién resuelto…afirma que toda ordenanza municipal regulatoria tiene que estar en armonía con el ordenamiento estatal, el cual ha de prevalecer en situaciones conflictivas” afirmó la AES.

Sostuvo además que “el caso… relacionado con el uso de agregado manufacturado Agremax en la construcción de una carretera, no tiene nada que ver con los permisos emitidos por la Junta de Calidad Ambiental a los vertederos contratados por AES Puerto Rico para el uso y la disposición de nuestros residuos de la combustión. La opinión y sentencia… solo tiene efecto en el uso del agregado manufacturado a base de cenizas producto de la quema de carbón como material de relleno de construcción en tanto y en cuanto la JCA no ha adoptado reglamentación que así lo autorice”.

Alude además que la reglamentación federal sobre uso y disposición de residuos de la combustión de carbón menciona que si no hay un “uso beneficioso” para los residuos de carbón, tienen que ser usados y dispuestos en vertederos autorizados por la JCA.

“El Tribunal Supremo no afecta la regulación actual, ratificando la autoridad que tiene la Junta de Calidad Ambiental. Esto reafirma el derecho de los vertederos autorizados a continuar con la disposición de cenizas y solidificación de desperdicios líquidos, según autorizado por la misma Junta” concluyó.

Parte de esta información, por Noticel

Comments

comments