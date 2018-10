Supremo revoca Apelativo en caso de armas a agente de forma preventiva de violencia doméstica

EL REGIONAL

El Tribunal Supremo revocó al Tribunal de Apelaciones al otorgar facultad del Estado para revocar una licencia de armas cuando determina que su poseedor aunque no tenga historial de violencia, independientemente de que se haya identificado ese historial previo a la comisión de algún delito.

Se refiere al caso del agente Francisco Rolón Martínez en 2013 contra el Superintendente de la Policía, José L. Caldero López, quien lo desarmó luego de que la esposa de este denunciara

El tribunal por razonamiento del juez ponente, Luis Estrella Martínez, tuvo la oportunidad de evaluar los contornos del poder del Estado para prevenir y atender situaciones de violencia mediante el proceso de regulación de la posesión de armas de los ciudadanos.

En el año 2013 se presentó una denuncia al amparo de la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, en contra de Rolón Martínez, quien en ese momento era Agente Investigador de la División de Crimen Organizado y Drogas de la Oficina del Jefe de los Fiscales en el Departamento de Justicia,

Ese proceso penal no prosperó, ni las peticiones de órdenes de protección que fueron solicitadas en su contra por ese mismo suceso. A raíz de lo anterior, la Policía de Puerto Rico (Policía) inició una investigación debido a que el Rolón Martínez poseía licencias de armas. Una vez concluida la investigación, el 26 de junio de 2014, el entonces Superintendente de la Policía, Caldero López, le revocó su licencia de armas, su licencia de tiro al blanco, y la licencia de funcionario público.

Ello por el fundamento de tener un historial de violencia. También le informó que de no estar de acuerdo con esa determinación podía solicitar una vista administrativa. Rolón Martínez solicitó la misma, y se llevó a cabo el 16 de octubre de 2014.

Su entonces esposa del recurrido había declarado en varias ocasiones que temía por su vida ante amenazas de muerte hechas por el señor Rolón Martínez. Por estas razones, expresó que del expediente surgía que el agente pudiese hacer uso de las armas para causar daños de forma ilegal a otras personas.

El 11 de noviembre de 2014, el Superintendente emitió una Resolución en la que acogió en su totalidad el informe rendido por el oficial examinador y confirmó la revocación de las licencias de armas.

Oportunamente, Rolón Martínez presentó una reconsideración, en la cual alegó que no procedía la revocación porque no se radicaron cargos contra él por la denuncia presentada por su entonces esposa amparada en la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada; (2) que no se expidieron órdenes de protección en su contra; que la Policía se basó en una especulación sobre el posible uso ilegal de las armas, entre otros.

No obstante, el Superintendente no actuó dentro del término de quince días establecido en la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 1988.

El juez Estrella Martínez, argumentó que “ciertamente, las medidas preventivas están dirigidas a evitar incidentes lamentables. Según el derecho expuesto, para eso la Asamblea Legislativa facultó a la Policía como el ente especializado para determinar, según sus experiencias y conocimientos, cuando es necesario, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso, el revocar las licencias de armas como medida preventiva. El resolver como solicita el recurrido, y que el Tribunal de Apelaciones avaló, es concluir que sólo se podrán revocar las licencias de armas después que ocurra una desgracia. Es decir, habría que esperar por tener la evidencia de que ocurrió un hecho lamentable para poder revocar esas licencias. No podemos avalar ese razonamiento. Como hemos señalado anteriormente, tanto la Ley de Armas de Puerto Rico como su reglamento facultan al Superintendente para revocar las licencias de armas siempre y cuando entienda que se atenta contra la seguridad pública”.

Al examinar la Resolución emitida por la Policía encontramos que su actuación estaba dentro de los poderes delegados y son compatibles con la política pública que la origina. Ante la falta de una actuación arbitraria, ilegal o irrazonable por el Superintendente, lo que resta es revocar al Tribunal de Apelaciones y reinstalar la Resolución emitida por la Policía de Puerto Rico.

Por su parte, el juez Rafael Martínez Torres, opinión que “al resolver todo aquí, nos convertimos en el primer tribunal que revisa los documentos confidenciales que obran en el expediente de la agencia y subvertimos el orden de revisión establecido por ley. Para ello permitimos que se nos presente, por primera vez, prueba que no obra en los autos del Tribunal que hoy revisamos. Eso no es lo correcto”.

Argumentó que “para efectos prácticos, suplantamos al Tribunal de Apelaciones y no le dejamos hacer su trabajo. Al final, la determinación administrativa la revisamos nosotros por primera vez. Por eso, coincido en revocar al Tribunal de Apelaciones, pero devolvería el caso a ese foro para que resuelva el recurso en los méritos”.

