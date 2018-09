Supremo decide contra Universidad Carlos Albizu

EL REGIONAL

redacción@elregionalpr.com

En el caso de la expresidenta de la Universidad Carlos Albizu, Inc Ileana Rodríguez García, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió en contra de esa institución por el despido fulminante de la educadora.

Publicidad

Rodríguez García fue contratada por la UCA desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de septiembre de 2013, con revisión en esta fecha y extensión automática por dos años adicionales hasta el 30 de septiembre de 2015.

La opinión redactada por la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez, concluyó que el Tribunal de Apelaciones no erró al determinar que la UCA incumplió con las disposiciones contractuales relacionadas con la terminación del Contrato.

Consiguientemente, tampoco erró al confirmar la cuantía correspondiente a los salarios y beneficios que no fueron devengados por la doctora Rodríguez a partir del 15 de enero de 2014 como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la UCA. Una interpretación cabal de las cláusulas contenidas en el Contrato suscrito entre las partes demuestra, sin lugar a dudas, que la UCA no ejerció su derecho a la resolución unilateral pactada de manera eficaz. Por tal razón, confirmamos el dictamen recurrido.

El Tribunal de Primera Instancia dictó sentencia sumaria parcial a favor de la doctora Rodríguez.3 Al así proceder, declaró con lugar la causa de acción de incumplimiento contractual y ordenó a la UCA pagar a la doctora Rodríguez la cantidad de $398,161.87 por los salarios no devengados, y $59,724 por concepto de honorarios de abogado.

El 18 de junio de 2007, la Universidad Carlos Albizu, Inc. (UCA) suscribió un contrato de empleo con la Dra. Ileana Rodríguez García, mediante el cual ésta fue nombrada Presidenta de dicha institución educativa por un término de tres años. Posteriormente, el 1 de diciembre de 2010, las partes suscribieron un segundo contrato de empleo (Contrato) por tiempo definido para que la doctora Rodríguez continuara fungiendo como Presidenta de la UCA.

El 26 de septiembre de 2013, la Junta de Síndicos, envió una segunda misiva a la doctora Rodríguez. En ésta, informó que luego de la notificación previa descrita en el contrato, se había tomado la decisión de no renovar el mismo. Sin embargo, se le indicó en esa comunicación que la Junta de Síndicos tenía interés en entablar conversaciones conducentes a forjar una nueva relación contractual. La doctora Rodríguez, por su parte, ripostó que la Universidad no tenía un derecho a no renovar el Contrato, puesto que la extensión de dos (2) años del mismo operaría de forma automática, según el lenguaje pactado con relación a la vigencia de la relación contractual. Así, la doctora Rodríguez indicó que el Contrato estaba vigente hasta el 30 de septiembre de 2015.

El 9 de enero de 2014, la Junta de Síndicos se reunió para discutir el asunto y envió ese mismo día a la doctora Rodríguez una carta de despido en la que aludió a diferencias irreconciliables en la interpretación del Contrato suscrito entre las partes. De esta manera, culminó de manera definitiva la relación contractual entre la UCA y la doctora Rodríguez.

“A diferencia del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Apelaciones expuso que procedía interpretar el Contrato suscrito entre las partes como uno de adhesión, por lo que su lenguaje “confuso y hasta incompatible entre sí” debía interpretarse a favor de la doctora Rodríguez, a quien consideró la parte más débil. La reconsideración fue declarada no ha lugar”, opinó la ueza Rodríguez Rodríguez.

El Contrato suscrito entre la doctora Rodríguez y la UCA contemplaba varias maneras en que la relación contractual podría culminar.

En primer lugar, el Contrato podía terminar inmediatamente con el retiro, renuncia o abandono de su empleo por parte de la doctora Rodríguez, así como con la muerte o declaración de incapacidad de ésta.

En segundo lugar, el Contrato le confirió a la UCA el derecho a dar por terminada la relación laboral con la doctora Rodríguez en cualquier momento, sin previo aviso y de manera inmediata en caso de violación por parte de ésta a las normas éticas aplicables a su profesión, negligencia crasa en el cumplimiento de sus deberes o si ésta era acusada, se declaraba culpable o era sentenciada por la comisión de algún delito a nivel estatal o federal.

Tercero, el Contrato también contempló distintas instancias que constituirían justa causa para la remoción inmediata de la doctora Rodríguez.

Expresamente se dispone, sin embargo, que cualquier caso de terminación por justa causa requeriría el voto mayoritario de la Junta de Síndicos.

Comments

comments