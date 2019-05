Sully Díaz con tributo musical a las madres en Guayama

Por Luis Ernesto Berrios

Para El Regional

Con la participación especial de la reconocida actriz y cantante, Sully Díaz, el Municipio Autónomo de Guayama, rendirá homenaje a las madres en su día con el concierto »Para ti Mamá» este domingo 12 de mayo, a las 6:00 de la tarde, en la plaza de recreo Cristóbal Colón en un evento musical que será amenizado por Ciro Acústico.

»Me siento emocionada con esta presentación primero, porque está es la primera vez que cantó en la plaza pública de Guayama, y en segundo lugar porque a quien le voy a cantar, con mi corazón, es al ser más hermoso de la tierra, nuestras madres».

»Invito a todas las madres a darse cita en el lugar porque van a disfrutar de un espectáculo muy lindo, con música variada que les he preparado. Habrá de todo un poco, canciones corta venas, románticas, movidas y alegres», aseguró Sully Díaz.

Entre el repertorio de temas, que la versátil artista tiene reservado para la ocasión figura: »Juguete», de Bobby Capó, »Qué sabes de tu», de Myrta Silva, y los éxitos de la legendaria cantante cubana, Victoria Yoly, La Lupe; «La tirana» , »Si vuelves tú, y Que te pedí».

»Yo empecé a estudiar en la Escuela Libre de Música porque quería ser cantante…pensé para qué cantar si está Ednita Nazario, pero cuando escuche a La Lupe no me pude aguantar, me sacó del closet. Recuerdo que en una ocasión, en los comienzos de imitaciones de La Lupe estaba bien nerviosa y no me atrevía cantar, y su hija me dijo ‘date un «shot» de alcohol para que te parezcas más a mi madre’, así cogí confianza», sostuvo entre risas Sully Díaz.

