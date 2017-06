Su meta es la protección si un huracán se acerca

Las muertes y lesiones que se presentan durante los huracanes pueden ser causadas por los daños a los edificios provocados por vientos fuertes, escombros arrastrados por el viento, marejadas ciclónicas e inundaciones.

Debido a que los huracanes pueden ser detectados y rastreados antes de tocar tierra, a los residentes que se encuentran en la ruta de la tormenta por lo general se les avisa con varios días de anticipación. Cuando un huracán representa una amenaza para su zona, lo mejor que puede hacer para protegerse usted y proteger a su familia de los vientos fuertes y las inundaciones causadas por los huracanes es desalojar la zona cuando se le ordene, antes de que esas condiciones lleguen a su zona. Conozca y siga las indicaciones de los funcionarios locales para el desalojo de la comunidad o busque terrenos más altos para inundaciones locales.

PROTECCIÓN DE PROPIEDAD REFORZAR LA ZONA CONTRA LOS VIENTOS Y ELEVARLA EN CASO DE INUNDACIONES

Su meta en este momento, antes de que ocurra un huracán, es reducir el riesgo de daños a estructuras provocados por vientos e inundaciones. Esto incluye reforzar la parte exterior del edificio (lo que incluye las puertas, ventanas, paredes y techo) y quitar o amarrar todos los objetos y estructuras que no sean parte del edificio, así como limpiar las áreas externas alrededor del edificio. Entre las medidas de protección contra posibles inundaciones se incluyen impermeabilizar los sótanos y elevar los servicios críticos (p. ej., los paneles eléctricos y los sistemas de calefacción). En las zonas propensas a inundaciones, considere elevar toda la estructura.



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: SEGURO

Comprar un seguro de inundación proporciona protección financiera por el costo de las reparaciones debidas a daños por inundación. Las pólizas estándares de seguros no cubren inundación, incluidas las marejadas ciclónicas, pero hay seguro de inundación disponible para propietarios de vivienda, inquilinos y dueños de negocios por medio del Programa Nacional de Seguros de Inundación. Usted también puede comprar un seguro contra vientos.

AVISOS DE EMERGENCIA

Si bien las tormentas son rastreadas en cuanto tienen el potencial de convertirse en un ciclón tropical, es difícil predecir con exactitud la ruta de la tormenta con mucha anticipación. Por lo general los meteorólogos identifican un cono o rango para ilustrar la ruta que podría tomar la tormenta.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) emite alertas y advertencias de huracán, además de muchas otras alertas relacionadas con huracanes. Estas incluyen alertas y advertencias de vientos fuertes, marejadas ciclónicas, inundaciones (p. ej., inundaciones repentinas, inundaciones costeras, inundaciones de ríos), tormentas y tornados. Las alertas, advertencias y avisos de desalojo son predicciones con base en estudios científicos que buscan proporcionar tiempo adecuado para el desalojo. Aquellos que esperen una confirmación de un evento catastrófico pueden quedar atrapados por los vientos fuertes, la inundación o el tráfico. Descargue el documento Be Smart. Know Your Alerts and Warnings (Sea inteligente. Conozca sus advertencias y alertas) en www.ready.gov/prepare para un resumen de los avisos disponibles.

ALERTA DE HURACÁN / TORMENTA TROPICAL

El NWS emite una alerta de tormenta tropical o de huracán para una zona 48 horas antes del momento en que se espera que las condiciones del huracán o de la tormenta tropical se materialicen. Durante una alerta, sintonice a los Riesgos generales de Radio del tiempo de NOAA, la radio local o las estaciones de televisión para obtener información y realice actividades de preparación al aire libre.

ADVERTENCIA DE HURACÁN / TORMENTA TROPICAL

El NWS emite una advertencia de tormenta tropical o de huracán para una zona cuando las condiciones climáticas de una tormenta tropical o un huracán se esperan en un lapso de 36 horas. Durante una advertencia, finalice sus preparaciones para una tormenta y abandone inmediatamente la zona en peligro si así le indican los funcionarios locales.

ADVERTENCIA DE VIENTOS EXTREMOS

El NWS emite una advertencia de vientos extremos para notificar a una zona de vientos extremos inminentes asociados con un huracán mayor (categoría 3 o más). Estas advertencies, que por lo general tienen validez por dos horas o menos, indican una una seria amenaza de cobrar víctimas.

OTRAS ALERTAS Debido a que las tormentas tropicales y los huracanes abarcan varios tipos de peligros, el NWS puede emitir otras alertas y advertencias como resultado de la tormenta, incluidas las alertas de inundaciones repentinas, tornados, e inundaciones. Sintonice a los Riesgos generales de Radio del tiempo de NOAA, la radio local, o las estaciones de televisión para obtener información y supervisar los avisos de alerta.

AVISO DE DESALOJO Si el peligro es grave, es posible que, los funcionarios gubernamentales estatales o locales emitan un aviso de desalojo. Las órdenes de desalojo, que varían según el estado y la comunidad, pueden ir desde voluntarias hasta obligatorias.

Cuando las autoridades emiten un aviso de desalojo obligatorio, salga de la zona inmediatamente.

