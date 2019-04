Sorprenden a Jahziel Rosario Antonetty con emotiva celebración

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

El joven deportista Jahziel Rosario Antonetty, quien obtuvo medalla de bronce en el Campeonato Panamericano Cadete y Juvenil celebrado el pasado 24 de febrero en Bogotá, Colombia, fue agasajado por su familia y comunidad del barrio Sabana Llana de Salinas.

Jahziel Rosario se posicionó entre los primeros lugares en la competencia de sable juvenil. El atleta salinense fue entrenado por Roberto Figueredo Suliveres.

La festividad fue organizada por los padres del atleta, Beborah Antonetty Díaz y Efraín Rosario Colón. En la misma estuvieron presentes, Adrián Figueredo, su compañero de equipo, quien también ganó medalla de bronce; Sammuel Cruz, pastor de la Iglesia Unida de Sabana LLana, de la cual Rosario Antonetty es miembro activo, demás familiares y amigos.

“Realmente no existe una palabra para describir lo agradecido que estoy con mi familia, mi iglesia y mi país. Gracias a todos los que me ayudaron a cumplir el sueño de todo atleta; representar a su país. Estoy sumamente contento por que el esfuerzo y las prácticas no fueron en vano, aquí está el resultado. Todo se lo debo a Dios’’, manifestó un emocionado Jazhiel Rosario Antonetty.

Rosario Antonetty se expresó satisfecho con la participación del equipo de Puerto Rico en la competencia internacional.

“Fue una experiencia inolvidable. Había una alta calidad de competidores en aquel lugar y me sentía ya satisfecho con haber llegado hasta allí. Mis compañeros y yo, entrenamos arduamente para lograr lo que queríamos. Nuestra meta era llevarnos algo a casa y no regresar con las manos vacías’’.

“Al día siguiente competimos en equipos y nuestro equipo contó con buenos entrenadores, buenas clases, buenas prácticas, para conseguir la medalla de bronce panamericano que luchamos contra México’’, anadió, Jazhiel Rosario Antonetty,

El atleta, de 17 años de edad, resaltó la labor de su entrenador destacado en el Albegue Olímpico de Salinas.

“El equipo de Puerto Rico demostró que estaba preparado para cualquier rival, todos estábamos motivados. De igual manera, si no hubiera sido por el esfuerzo y dedicación de nuestro entrenador y amigo, Roberto Figueredo Suliveres, no hubiéramos llegado lejos. Todo se lo debemos primeramente a Dios y a él’’, sostuvo.

Su madre Deborah Antonetty y su tía Eneida Antonetty,, felicitaron a Jazhiel por su triunfo.

Comments

comments