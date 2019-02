Sorprenden a Amneris Meléndez Díaz con emotivo recibimiento en Salinas

Por Luis Ernesto Berrios

Para El Regional

Amneris Meléndez Díaz, Miss Puerto Rico Teen 1999, fue sorprendida por su esposo Gabriel Alicea y demás familiares, con un emotivo recibimiento, como parte del veinte aniversario de su triunfo como Miss Puerto Rico Teen.

El agasajo se celebró frente a la residencia de su abuela materna, Encamación Díaz “Doña Cachón”, en el barrio Coco de Salinas, el pasado domingo.

La esbelta reina llego al lugar en una elegante limosina, ataviada por un hermoso traje color azul.

Meléndez Díaz conmociono al pueblo de Salinas al conquistar la corona de Miss Puerto Rico Teen 1999, hace 20 años.

La soberana salinense fue recibida por todo lo alto en la plaza pública de su pueblo, donde el entonces alcalde de Salinas, Basilio Baerga Paravisini, rindió tributo y resalto sus atributos.

En esta ocasión fue su esposo, familiares, amigos y su comunidad, quienes la recibieron.

“No se imaginan la sorpresa que me dieron hoy. Mi esposo y mi familia me hicieron una fiesta para celebrar 20 años de mi coronación como Miss Puerto Rico Teen. Pero lo más importante es que con corona o sin corona, ellos me han amado y apoyado en todos mis proyectos. La fiesta estuvo genial. Doy gracias a Dios porque de reina me convirtió en princesa y soy una mujer muy feliz”, manifestó con evidente emoción Amneris Meléndez Díaz, acompañada por su esposo Gabriel Alicea y sus dos hijos, Abner y Ryan.

