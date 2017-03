Sorprende el cierre del Hospital Santa Rosa

Para guayameses y de otros pueblos, el Hospital Santa Rosa siempre ha sido uno de esos hospitales “de pueblo”, donde la atención, el servicio y las opciones siempre se veían más al alcalnce de todos, gente amable, servicios más rápidos que los que otros hospitales proveen y una imagen de cercanía a sus pacientes.

Todo eso acabó.

La larga lucha por sostener dicha institución operando llegó a su fin, o eso es lo que parece tras la entrega de cartas de cesantía a sus casi 100 empleados al inicio de esta semana, lo que obligó el traslado de pacientes encamados y en sala de emergencia hacia el hospital San Lucas desde la noche del lunes.

Las notificaciones oficiales se dieron tiempo después de que ya se regara la noticia por lo que el ambiente era de tensa tranquilidad, dentro de la devastación para los numerosos padres de familia. Además del número de personas mencionadas arriba, también se cuenta el personal de enfermería técnicos de terapia respiratoria y nueve médicos.

Según supo el Regional, a partir de las 12:50 pm de este martes, la corporación Menonita, que se había hecho cargo de la administración de Santa Rosa, dejaría de mantener sus trabajos por lo que las operaciones se entregarían a la junta y su dinector ejecutivo, Fernando Alarcón pero el grupo habría dejado claro que no cuenta con recursos para continuar las operaciones por lo que se procedería a un cierre definitivo.

Esto sucede en medio de un proceso de quiebra en el que se encuentra la institución que intentaba reorganizarse para ponerse al día en sus millonarias deudas, una de ellas, con la Autoridad de Energía Eléctrica y que ya le costó un corte de luz por parte de la agencia el 10 de marzo de 2016.

Menonita asumió la administración del hospital y ya había realizado inversiones en el mismo. La institución, durante su proceso de reorganización en la corte se mantuvo no obstante, a la venta, pero varios interesados no habrían aceptado una de las condiciones de la corte federal de quiebras que habría sido que el futuro comprador debería hacerse cargo de la inversión hecha por Menonita y restituirla, algo que según fuentes del hospital, no habría sido aceptado. La subasta por el hospital no se llegó a llevar a cabo por lo que se habría tomado la decisión por parte de la administración.

El alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, confirmó a medios que el hospital actuó de forma responsable en el proceso de traslado de pacientes. “El hospital Santa Rosa se ha acogido a un capítulo de la Ley de Quiebras para su reconfiguración y no se ha llevado la subasta. Ya no tienen capital para seguir operando y han determinado cerrar operaciones”, le dijo Cintrón a medios de San Juan mientras se encaminaba a Santa Rosa para conocer de cerca la situación.

“Nosotros ahora mismo nos acabamos de convertir en desempleados” expresó a el Regional el Dr. Franz Heffelfinger, uno de los médicos de mayor dedicación en Santa Rosa y quien ha tenido a su cargo la atención de la Sala de Emergencias por cerca de 10 años. “Estamos todos con el corazón destruido porque aquí hay gente que llevan casi la mitad de su vida trabajando, que tienen un valor sentimental por el hospital” dijo el galeno que recalcó que los servicios médicos no se interrumpieron en ningún momento para ningún paciente. Los pacientes se trasladaron con ambulancias y otros fueron orientados para ser dados de alta o referidos.

Esta situación se produce también mientras el hospital intentaba realizar un proyecto de construcción que ampliaría y modernizaría sus facilidades. El millonario proyecto fue paralizado hace unos dos meses, cuando dio inicio el proceso de quiebra y no se pudo completar.

FERIA DE EMPLEO “RUSH”

De inmediato, el Hospital Menonita realizó la misma tarde, una feria de empleo para evaluar a las 96 personas que quedaron cesanteadas según mencionó Alarcón mientras Cintrón también activó a su personal para llenar solicitudes de empleo.

Alarcón fue enfático a medios que visitaron la institución en cuanto a que el traslado de pacientes se realizó bajo supervisión del Procurador del Paciente y que no ha faltado comunicación con el Departamento de Salud en el proceso. “El proceso fue ordenado… Es un momento difícil”, dijo públicamente Alarcón.

Agregó que por un tiempo ha habido una baja sensible en el flujo de dinero y en la llegada de pacientes por lo que no se vio dinero fluir para poder mantener las operaciones.

Sobre si este cierre implica el fin del Hospital Santa Rosa, Alarcón reconoció que confía que pueda reabrirse aunque para se necesita un “milagro” y esperar por la decisión del tribunal sobre la subasta de la institución.

