Someten resolución para investigar estado de los servicios en barrio Carite

El representante Manuel Natal Alvelo, presentó una resolución para ordenar a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes, investigar todo referente al Barrio Carite del Municipio de Guayama, incluyendo los servicios esenciales de la comunidad, cualquier proyecto pendiente para el desarrollo del área y los posibles intereses económicos envueltos.

En la exposición de motivos de la resolución, Natal Alvelo, se refiere al veto del gobernador Ricardo Rosselló a la Resolución Conjunta del Senado Número 279 que pretendía cambiar el límite territorial de los municipios de Guayama y Cayey para pasarle la jurisdicción del Barrio Carite de Guayama al municipio de Cayey.

“La medida exponía entre sus razones, poder brindarle servicios esenciales a la comunidad de parte del municipio de Cayey. Como parte de nuestro deber legislativo, entendemos meritorio investigar otros posibles intereses que puedan estar detrás de la Resolución Conjunta del Senado Número 279. En particular, por tratarse de una decisión que no contó con el aval del municipio de Guayama, incluyendo, su alcalde, Eduardo Cintrón Suárez y su representante, Luis “Narmito” Ortiz Lugo. Esta Asamblea Legislativa no permitirá que se utilice a la comunidad de subterfugio para adelantar intereses personales”, expresó Natal Alvelo.

La resolución ordena a la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes a investigar todo referente al Barrio Carite del Municipio de Guayama, incluyendo los servicios esenciales de la comunidad, cualquier proyecto pendiente para el desarrollo del área y los posibles intereses económicos envueltos.

