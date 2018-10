Siguen sueltos los caballos en las calles

Reinaldo Millán

EL REGIONAL

redacción@elregionapr.com

Publicidad

Ante la proliferación de caballos sueltos en las calles y otras mascotas solitarias abandonadas por sus dueños, el expresidente del Colegio de Médicos Veterinarios, Víctor Oppenheimer insistió en la necesidad de colocar un “chip” en cada animal.

“Esto ya se veía venir hace mucho tiempo por el hecho de que las leyes en Puerto Rico en cuanto a responsabilidad a los dueños de animales no son muy fuertes, y entonces a eso le incluimos que no ha habido una real cooperación entre la Policía estatal y Municipal, y todos los rescatistas que realmente pueden identificar donde están estos animales y preparar un protocolo”, expresó Oppenheimer.

“Así no se puede actuar, por eso para mí es indispensable que esas tres instituciones se unan para redactar un reglamento para que los rescatistas puedan ayudar, y lo otro es que se prepare un registro de mascotas que incluya a los caballos. Necesitamos ponerle microchips a estos animales”, agregó el médico veterinario.

Para Oppenheimer, esto sería importante para que los municipios puedan realizar su labor y evitar mayores consecuencias, ya que los animales sueltos puedan contagiar a las personas con enfermedades que contengan en su excremento suelto en las calles, así como resultar con daños en la medida en que pueden comer yerba en lugares donde han regado pesticidas que alteren su salud.

Es común ver a caballos pastando a las orillas de las carreteras, en patios de residencias, solares abandonado y hasta en terrenos privados.

Algunos han provocado accidentes de tránsito, y otros han sido abandonados en las carreteras del país, sin que sean recogidos por más de una semana.

“Hay que multar a los dueños que los vayan a recoger para que el proyecto de microchips sea autosustentable con las multas, creo que ya se ha pasado de la raya, hay muchos accidentes y no hay nadie a quien responsabilizar”, expresó Oppenheimer.

El médico veterinario señaló que ya hay municipios que están trabajando para requerir os microchips a los animales para poder responsabilizar a quienes los dejen sueltos por las calles.

Oppenheimer indicó que los argumentos de los opositores de que se trataría de un nuevo impuesto no es razonable, ya que de los que se trata de es proteger la salud pública y a las mascotas.

Hasta ahora los proyectos que se han presentado para poder instalar los microchips no han sido aprobados, y solo han sido emitidas órdenes ejecutivas para felicitar a la Sociedad Protectora de Animales por su trabajo después del paso del huracán María, para trabajar con el tema de la proliferación de animales realengos.

La resolución de la cámara 66 fue para expresar el total respaldo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a las gestiones y esfuerzos realizados por el Honorable Ricardo Rosselló Nevares, Gobernador de Puerto Rico, y por la Humane Society of the United States y la Humane Society of Puerto Rico, para rescatar y atender perros, gatos, caballos y otros animales que quedaron desplazados o heridos tras el paso del huracán María, según lo contemplado en el Boletín Administrativo Número: OE-2017-55, según enmendado; y para exhortarlo a dejar sin efecto las disposiciones contenidas en el Boletín Administrativo Número: OE-2018-007, y que retrotraiga las establecidas por el Boletín Administrativo Número: OE-2018-006, cuestión de que se extiendan las disposiciones del Boletín Administrativo Número: OE-2017-55 por un periodo adicional de dieciocho (18) meses, contados a partir del 2 de abril de 2018; y para otros fines relacionados.

Comments

comments