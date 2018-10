Sigue alto el desempleo en el sureste

Reinaldo Millán

El área laboral que comprende los municipios de Arroyo, Coamo, Guayama, Patillas, Salinas y Santa Isabel, cuenta con una tasa de participación de 39.1 y un desempleo de 21.8, casi el doble de desocupados que el promedio en Puerto Rico, y seis veces más que en Estados Unidos, de acuerdo con las estadísticas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Se trata de la región más impactada por los huracanes, y la que más negocios ha visto cerrar en los pasados dos años.

Las cifras ajustadas estacionalmente sobre la situación de empleo y desempleo para agosto de 2018 muestran un aumento en el nivel de empleo y una reducción en el nivel de desempleo, así como en la tasa de desempleo al comparar con julio de 2018.

La población civil no institucional de 16 años y más para agosto de 2018 fue estimada en 2,693,000 personas. Esta cifra representa una reducción de 1,000 personas, al comparar con julio de 2018 (2,694,000). Con relación a agosto de 2017 (2,746,000) los datos reflejan una merma de la población de 53,000 personas.

El estimado de empleo ajustado estacionalmente en agosto de 2018 fue de 1,007,000 personas. Al comparar la cifra más reciente con el dato de julio de 2018 (1,004,000) se observó un aumento de 3,000 personas empleadas. Para agosto de 2017, el total de personas empleadas había sido estimado en 977,000. Este dato incluye además de los empleados asalariados, a los trabajadores por cuenta propia y a familiares sin paga

La distribución porcentual de las personas empleadas por nivel educacional en agosto de 2018 – no ajustado estacionalmente– fue como sigue: con grado universitario, 52.7%; con estudios post secundarios no universitario, 6.9%; con diploma de escuela superior, 31.9%; con uno o dos grados de escuela superior completados, 3.0%; con nivel intermedio, 3.0%; con nivel elemental, 1.4%; Otro grado o no supieron informar 1.1%.

Por grupo ocupacional principal, la distribución porcentual del empleo no ajustado estacionalmente fue la siguiente: Profesionales, Ejecutivos y Gerenciales, 27.6%; Técnicos, Vendedores y Personal de Apoyo Administrativo, 26.9%; Ocupaciones de Servicios, 18.9%; Operarios y Relacionados, 10.1%. El restante 16.5% corresponde a la suma de las categorías: Artesanos, Capataces y Relacionados, Trabajadores Agrícolas y Obreros de Trabajo General.

El empleo en el sector agrícola no ajustado estacionalmente en agosto de 2018 fue de 11,000, de los cuales el 81.3% son trabajadores asalariados. Al comparar con julio de 2018 (15,000) el estimado de trabajadores agrícolas reflejó una reducción de 4,000 personas. Por su parte, el estimado de las personas empleadas por su cuenta en agosto de 2018 -no ajustado estacionalmente fue de 161,000. Con relación a julio de 2018 (153,000), el dato más reciente representa 8,000 personas más.

La cifra de desempleo ajustada estacionalmente en agosto de 2018 fue de 97,000 personas. Esta cifra representa una reducción de 4,000 al comparar con julio de 2018 (101,000) y de 16,000 personas menos al comparar con agosto de 2017 (113,000). La distribución porcentual de las personas desempleadas por periodo de duración de desempleo en agosto de 2018, fue la siguiente: menos de 5 semanas, 34.4%; 5 a 14 semanas, 39.2%; 15 semanas y más, 26.4%.

Por otra parte, los datos por razón de desempleo indican que el 50.7% de las personas desempleadas en agosto 2018, terminaron involuntariamente con su empleo y no esperan ser llamados. Las restantes clasificaciones se distribuyen de la siguiente forma: personas que completaron un empleo temporero (19.3%), fue suspendido temporeramente de su empleo (7.8%), ingresando por primera vez (6.1%), reingresó a buscar nuevamente empleo (4.8%), renunció a su empleo (3.2%) y otra razón (8.0%).

La tasa de desempleo ajustada estacionalmente en agosto de 2018 fue de 8.8%, una tercera parte de la de la región sureste. Esta tasa representa una disminución de 0.3 punto porcentual al compararla con la registrada en julio de 2018 (9.1%) y de 1.6 puntos porcentuales al comparar con agosto de 2017 (10.4%).

Grupo Trabajador El estimado del grupo trabajador ajustado estacionalmente para agosto de 2018 fue de 1,104,000 personas. Este dato representa una reducción de 1,000 personas al comparar con julio de 2018 (1,105,000). Con relación a agosto de 2017 (1,091,000) el tamaño del grupo trabajador refleja 13,000 personas más.

Por otro lado, la tasa de participación no ajustada estacionalmente para agosto de 2018, se ubicó en 40.4%. Ésta representó una disminución de 0.6 punto porcentual al comparar con julio de 2018 (41.0%). Al comparar con agosto de 2017 (39.8%) se observa un aumento de 0.6 puntos porcentuales. Los datos por grupos de edad reflejan que el segmento de 35 a 44 años tiene el nivel más alto de participación laboral (72.3%) entre la población económicamente activa en agosto de 2018. Por género, la tasa de participación laboral registrada por los hombres para este mes fue de 49.9% frente a 32.0% de las mujeres.

El estimado de personas fuera del grupo trabajador no ajustado estacionalmente en agosto de 2018 totalizó 1,606,000. Esta cantidad representó un aumento de 18,000 personas con relación a julio de 2018 (1,588,000). Para este mismo mes del año anterior, el total de personas fuera de grupo trabajador fue estimada en 1,654,000.

Las razones principales entre las personas fuera del grupo trabajador para no participar en el mercado laboral en agosto de 2018, fueron las siguientes: oficios domésticos, 33.5%; personas retiradas, 24.3%; asistiendo a la escuela, 15.4% e incapacitados, 13.4%.

Por último, de los datos se desprende que las personas de 55 años o más representaron el 57.1% de la población inactiva laboralmente, mientras el segmento de 25 a 54 años y de 16 a 24 años fueron representativos del 26.5% y 16.4%,

