Siempre positivo el cantautor José Nogueras

La librería El Candil en Ponce fue escenario para la presentación del cantautor José Nogueras Vega, quien llegó con una buena dosis de humor, su guitarra e interesantes relatos contenidos en su libro Seguimos positivos ¡Siempre!, durante un encuentro realizado el pasado domingo, 5 de agosto.

Esta publicación es la continuación de un escogido de historias que promueve el artista a través de la radioemisora WKAQ 580, que retratan las vivencias de nuestra sociedad y que de alguna manera, logran un efecto alentador en aquellos que las escuchan.

“Este libro recoge historias que escogí basándome en varias razones. Una de estas es que la gente me las comenta en la calle, otras, porque el Puerto Rico de hoy me dice que podría ser útil para las cosas que nos suceden, y otras porque me proyecto en ellas; es lo que le digo a mis amigos, a mi esposa, a mis hijas, a mi familia”, expresó Nogueras Vega sobre su segundo libro.

“Son lecturas cortas, algunas jocosas, otras que invitan a la reflexión, fáciles de leer tanto para niños, jóvenes y adultos. Estas historias son comentadas en escuelas, universidades, hospitales y por todo aquel que necesita ubicarse ante una realidad que tantas veces no es la que quisiéramos para nuestras vidas y que muchas veces nos privan de una actitud positiva”, agregó el escritor.

Durante la presentación, el compositor deleitó a la audiencia con el tema musical Amada Mía, bolero de su autoría que popularizó el fenecido intérprete Cheo Feliciano. Asimismo, hilvanó estos relatos, con otras melodías que han calado hondo en la sociedad.

De otra parte, Nogueras Vega resaltó el desgano que ha visto en un gran sector del País, situación que se acrecentó luego del paso del huracán María.

“La gente no se está yendo de Puerto Rico porque consiguió un buen empleo, sino porque piensan que yéndose a otro lugar se sentirán mejor y eso no siempre es así. Yo quiero que estos mensajes de una forma u otra, puedan servir de impulso, de energía positiva para que la gente pueda lograr sus metas”, admitió el artista mayaguezano.

“Yo quiero ánimo, positivismo, quiero que digas que se puede y que Puerto Rico como pueblo también puede”, sostuvo el autor, quien compartió con el público sureño por más de una hora.

