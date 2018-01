Sentimiento de culpa porque mi hijo tiene dificultades de aprendizaje y atención

Dra. Damalin Judith Díaz Suárez

Especialista en Niños con Problemas de Aprendizaje

Muchos padres de niños con dificultades de aprendizaje y atención a menudo se sienten culpables. Los sentimientos de culpa son normales pero injustificables. Usted puede cambiar emociones negativas por acciones positivas. Si se siente culpable por las dificultades de aprendizaje y atención de su hijo es importante que sepa que no está solo.

La culpa es una emoción común para los padres que tienen niños con estas dificultades. Usted puede canalizar esta emoción normal pero innecesaria y transformarla en algo productivo. Hay una cantidad de razones por las cuales usted podría sentirse culpable por las dificultades de aprendizaje y atención de su hijo. Algunas de las más comunes son: Creer que creó el problema. Podría pensar que tal vez hizo algo que causó las dificultades de aprendizaje y atención de su hijo.

Por ejemplo, podría preguntarse si quizás no se cuidó lo suficiente durante el embarazo. Pensar que hizo algo para merecerlo. Puede que piense que las dificultades de aprendizaje y atención de su hijo son un castigo por algo que usted hizo o dejo de hacer. Podría preguntarse: “¿por qué a mí?” o “¿por qué a mi hijo?” Si es religiosa podría incluso preguntarse qué fue lo que hizo para que Dios la pusiera en esta difícil situación.

Sentir vergüenza acerca de sus propias dificultades de aprendizaje y atención. Usted podría haber tenido problemas con sus propias dificultades de aprendizaje y atención. Incluso podría sentirse culpable por creer que le transmitió sus genes defectuosos a su hijo. Sentirse avergonzado de ser un mal padre. Podría pensar que si hubiera hecho las cosas mejor su hijo no estaría teniendo dificultades en la escuela. Incluso, aunque sepa que las dificultades de aprendizaje y atención no son causadas por la manera en que fue educado, otras personas podrían sugerir eso y hacerla sentir muy mal. Te daré algunos consejos para que como padres dejes de sentirte culpable:

Cualquier sentimiento de culpa que pudiera tener es normal. Sin embargo, esto no quiere decir que estos sentimientos estén justificados. Saberlo podría ayudarle a canalizar el sentimiento de culpabilidad hacia actividades positivas. Los siguientes consejos pueden ayudarle. Sepa que no causó las dificultades de su hijo. Las dificultades de aprendizaje y atención son complejas y no pueden ser explicadas completamente por la genética. Algunos niños con historia familiar de dislexia podrían desarrollar dislexia pero otros no la desarrollarán. Así mismo, algunos niños sin historia familiar del trastorno por déficit de atención con hiperactividad o ADHD (por sus siglas en inglés) podrían desarrollar ADHD. Resístase a la tentación de culparse a sí misma o al padre de su hijo por las dificultades de él. Obtenga apoyo de otros. No guarde esos sentimientos. Los consejos de otros padres de niños con dificultades de aprendizaje y atención pueden ser una gran ayuda así como el apoyo de su familia extendida, amigos, líderes religiosos y terapeutas.

Aprenda sobre las dificultades de aprendizaje y atención de su hijo. Aprender sobre las dificultades de aprendizaje de su hijo y sus derechos educacionales incrementarán su confianza y le ayudará a abogar por su hijo en la escuela. Tenga un plan para lidiar con otros. “¿Por qué Juan tiene tanta dificultad para estarse quieto?” ¿Cómo le gustaría responder a la gente que dice estas cosas y la hacen sentir culpable o molesta? El tener una respuesta lista como: “que se mueva tanto es bueno para Juan porque le permite enfocarse” podría ayudar a que esos comentarios sean menos molestos.

Aunque tenga estrategias para enfrentar los desafíos diarios algunos días serán mejores que otros. Averigüe cómo mantenerse tranquila y positiva. Estos son algunos puntos clave que debes saber: Las dificultades de aprendizaje y atención son complejas. Estas no son causadas por una educación equivocada. Obtener apoyo de otras personas puede ayudarle a expresar sus sentimientos y a encontrar bienestar. Saber más acerca de las dificultades de su hijo y sus derechos puede ayudarle a ser un mejor defensor y abogar por él.

