Senador urge aprobar medida para penalizar agresión a árbitros

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Luego de que se registrara otro incidente violento en el que resultaron agredidos dos árbitros en medio de un juego de pelota en la comunidad San José de Río Piedras el pasado fin de semana, el Senador Axel Chino Roque, Presidente de la Comisión de Juventud, Recreación y Deportes, urgió que se convierta en ley el PS 304 de su autoría que busca enmendar el código penal para tipificar como delito la agresión contra una persona como resultado de sus funciones como árbitro, jurado, oficial o cualquier función oficial en un acto deportivo.

Publicidad

“Queremos garantizar un ambiente seguro para todos los implicados en la práctica de algún deporte en P.R. Por eso hemos presentado varías medidas que buscan propiciar esa seguridad, tanto en el ámbito psicológico como físico”, manifestó el Senador quien radicó la medida en febrero de 2017 a raíz de otra agresión que se registró en esa fecha.

Añadió, “hemos recibido información de varios casos como el de los árbitros que fueron agredidos este pasado fin de semana que se comunicaron a nuestra oficina y nos notificaron de lo sucedido. Por lo que urge que atendamos el PS 304. Cuando nos contactan, lo hacen buscando algún tipo de protección legislativa porque el código actual no se la provee al tipificar como una agresión simple cualquier acción por parte de ciudadanos en su contra durante un evento deportivo”.

El Senador explicó que múltiples factores están incidiendo en un incremento de sucesos violentos que son reflejo de la precariedad de la salud emocional en la que sucumbe el país. Asimismo, señaló que la evidencia de la falta de tolerancia incrementa la necesidad de proteger a los árbitros que muchas veces tienen que tomar decisiones que no son del agrado de todos los participantes de un evento.

“Está situación se está convirtiendo en un factor determinante a la hora de reclutar árbitros. Ya no quieren exponerse a estos escenarios y esa situación le resta a la calidad del deporte que se practica en P.R.”, reveló Roque Gracia.

“En este caso particular no pretendemos ser jueces de los sucesos, pero sí insistir en la relevancia de hacer aún más punitivas las consecuencias para quien acuda a la violencia en el contexto de un evento deportivo. La violencia entre adultos y frente a menores no es un ambiente óptimo para el desarrollo del deporte y consecuentemente de futuros deportistas”, sentenció.

La medida fue aprobada por el Senado de Puerto Rico el pasado 8 de diciembre de 2017 y referida a la Cámara de Representantes el 10 de diciembre de ese mismo año. El Senador dará hoy seguimiento al trámite legislativo para buscar que se priorice la evaluación de la medida.

El Senador Chino Roque también radicó el Proyecto del Senado 754,para disponer que los entrenadores certificados por el Departamento de Recreación y Deportes y los maestros del programa de Educación Física del Departamento de Educación tomen cursos de psicología deportiva con el fin de aplicar el buen comportamiento antes, durante y después de una actividad deportiva en relación a la personalidad, motivación, ansiedad y agresividad del deportista.

Comments

comments