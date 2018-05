Senado reconoce labor de radioemisoras

EL REGIONAL

Durante una Sesión Especial con motivo del Mes de la Radio, el Senado resaltó la importancia de ese medio especialmente tras el paso de los huracanes Irma y María, donde la mayor parte de las estaciones sufrieron pérdidas irreparables que paralizó sus operaciones.

“Expresamos el agradecimiento del pueblo de Puerto Rico por el arrojo, el compromiso y el trabajo que todos y todas ustedes demostraron en la emergencia desastrosa que sufrió nuestro pueblo por el paso de los huracanes Irma y María en septiembre del año pasado”, dijo el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz en su mensaje.

De igual forma, se les realizó un reconocimiento especial a la emisora Wapa Radio 680 AM y a las meteorólogas Ada Monzón y Deborah Martorell por su labor durante el paso de los huracanes. Así como un reconocimiento póstumo al veterano locutor ponceño Billy Fourquet.

Por otro lado, el Portavoz de la Minoría por el Partido Independista Puertorriqueño Juan Dalmau, exaltó la labor vanguardista de la radio en el País. “La radio levantó la bandera de la solidaridad en el momento más difícil de nuestra sociedad”, dijo.

También, el senador Independiente José Vargas Vidot sostuvo que la radio siempre va a prevalecer porque de alguna manera construye una parte la conciencia política y moral como puertorriqueños.

Previo a la Sesión Especial convocada por el Mes de la Radio Puertorriqueña y la ejecutoria de las emisoras durante el paso del Huracán María se realizó un junte radial que reunió 11 emisoras en La Rotonda de El Capitolio.

‘A los actos de reconocimientos se sumaron los empleados de las 51 emisoras alrededor de la Isla que hacen su labor periodística a través de las ondas radiales y 17 emisoras fueron condecoradas por su labor durante la emergencia.

Estas fueron WKJB 710 AM y WPRA 990 AM de Mayaguez, WKFE 1550 AM de Yauco, WSKN 1320 AM, WORO 92.5 FM, WAPA 680 AM, WNRT 96.9 FM, WIPR 940 AM, WUNO 630 AM, y WKAQ 580 AM de San Juan, WALO 1240 AM de HUmacao, WMNT 1500 AM, de Manatí, WMDD 1480 AM de Fajardo, WKUM 1470 AM de Orocovis, WSOL 1090 AM de San Germán, WIOZ 1130 AM de Guayanilla, y WGDL 1200 AM de Lares.

Fueron las emisoras del sureste la que más golpeadas resultaron ante el paso de María, y primero Irma, pero unas a la semana estaban al aire y otras en dos o tres pudieron levantarse.

Aunque no fueron reconocidas por el Senado, Radio HOY de Salinas, Radio Coamo y Radio Caribe de Guayama, han ofrecido un valioso servicio a los radioyentes y continúan llevando a su público información y entretenimiento a través de programas de noticias, música y deportes.

Programas como el de Raúl Cintrón en Radio Hoy, y Alegrando tui mañana, de José “Ñeco” Pagán son de los más escuchados en la región.

