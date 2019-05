EL REGIONAL

El rector Interino del Recinto de Ciencias Médicas. Dr. Segundo Rodríguez Quilichini, anunció que del 6 al 12 de mayo se celebrará la Semana de la Investigación Clínica y Traslacional en Puerto Rico.

“Como principal institución dedicada a la educación en profesiones de la salud del país, reconocemos la importancia que tiene la celebración de esta semana Agradecemos al Sr. Gobernador y al Presidente de la UPR por su apoyo a esta iniciativa. También destacamos la labor encomiable que han realizado el doctor Rubén García García y el cuerpo de investigadores que ha contribuido a que esta actividad de envergadura sea posible”, expresó.

Las actividades, que han sido organizadas por grupos e instituciones unidas en beneficio del país, que se realizarán en celebración de la Semana de Investigación Clínica y Traslacional, cuentan con una robusta agenda que incluye la discusión de temas referentes a la generación de nuevos conocimientos que proveen alternativas clínicas de avanzada a los pacientes de diversas condiciones de salud; así como en el establecimiento de puentes para el desarrollo económico del país, y con la participación de estudiantes, profesores, investigadores de Puerto Rico y Estados Unidos.

Cada una de las iniciativas que compone la celebración de la Semana de la Investigación Clínica y Traslacional, desde sus marcos de acción, proveen diversas plataformas para adiestramiento y desarrollo de investigadores clínicos y traslacionales, a la vez que contribuyen al escenario académico para los aportes en la investigación clínica y traslacional – la investigación de condiciones de salud que lleva los adelantos desde el laboratorio/clínica al paciente/comunidad– en instituciones públicas y privadas de educación e investigación en las ciencias de la salud, además de que aportan nuevo conocimiento en la variedad de campos de la salud.

“Nos satisface el aunar esfuerzos en beneficio de la investigación clínica y traslacional de/en nuestro país de un grupo de líderes de grupos e instituciones: la Dra. Amarilis Silva, Directora Ejecutiva del Puerto Rico Consortium for Clinical Investigation (PRCCI)”, y de los Investigadores Principales del Puerto Rico Clinical and Translational Research Consortium (PRCTRC)– Dr. Carlos A. Luciano Román y Dra. Marcia R. Cruz Correa –, de la Maestrría Posdoctoral en Investigación Clínica y Traslacional –Dra. Karen G. Martínez González y Dra. Bárbara Segarra Vázquez –, y del Hispanics- IN -Research Capabilitiy Endowment – Dr. Walter R. Frontera Roura y Dra. Lourdes E. Soto de Laurido –, entre otros, añadió el doctor Rubén García García, coordinador general del evento.

El 8vo Simposio Anual del Proyecto Título V Cooperativo entre el RCM y la Universidad Central del Caribe, el 8vo Día de la Ciencia del PRCTRC, que incluye entre los colaboradores, además de las dos instituciones antes mencionadas, la Ponce Health Sciences University, y la 2da Cumbre de Investigación Clínica del PRCCI forma parte de la proclamada semana.

