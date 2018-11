Seguridad vial en la temporada de fiestas

EL REGIONAL

El Centro Nacional para la Prevención y el Control de Lesiones (NCIPC) de Estados Unidos, exhortó a los conductores a mantenerse seguros en las carreteras tomando medidas que lo protejan, así como a sus seres queridos.

En los Estados Unidos, los choques vehiculares son una de las principales causas de muerte entre las personas de 1 a 54 años de edad, y alrededor de 40 000 personas murieron en choques en el 2017. Sin embargo, muchas de estas muertes pueden prevenirse. Abróchese el cinturón de seguridad, maneje sobrio y manténgase seguro en los caminos durante esta temporada de fiestas.

La seguridad en los caminos beneficia a todos.

Aquí se ofrecen algunos consejos para que usted y los demás estén seguros en los caminos durante las fiestas:

Póngase el cinturón de seguridad en cada asiento, en cada viaje, sin importar lo corto que sea el recorrido.

Asegúrese de que los niños siempre estén adecuadamente sujetados en el asiento trasero del automóvil, ya sea en su asiento de seguridad o elevado, o con el cinturón de seguridad, según sea lo apropiado para su peso, estatura y edad.

Tome la decisión de no conducir si está bajo los efectos de alcohol o drogas, y ayude a que los demás hagan lo mismo.

Respete los límites de velocidad.

No se distraiga al manejar (por ejemplo, usando el teléfono celular o enviando mensajes de texto).

Protéjase usted y proteja a sus niños en esta temporada de fiestas.

Seguridad de los niños pasajeros.

Las lesiones causadas en choques vehiculares son una de las principales causas de muerte entre los niños, pero usted puede hacer algo para cambiar esta realidad.

Infórmese sobre las nuevas recomendaciones para la seguridad de los niños pasajeros. Conozca las etapas.

Ponga a los niños en asientos de seguridad, asientos elevados y cinturones de seguridad que sean adecuados a su edad y tamaño; esto reduce en hasta un 80 % el riesgo de sufrir lesiones en un choque vehicular.

Los niños están más seguros cuando los asientos de seguridad y los asientos elevados se usan en la forma debida. Abroche correctamente el cinturón de los niños en el asiento adecuado y sepa cómo evitar los errores más comunes.

Recuerde que los niños de 12 años y menores deben ir sentados en el asiento trasero, con el cinturón de seguridad abrochado de forma adecuada.

Sea un buen ejemplo y póngase siempre el cinturón de seguridad.

Seguridad de los conductores adolescentes. Si en su familia hay un adolescente que maneja, aproveche nuestros recursos que identifican formas de ayudar a los adolescentes a mantenerse seguros en el camino.

Conozca las principales causas de los choques y lesiones de los adolescentes, desde manejar de noche a no usar cinturones de seguridad.

Considere el uso de recursos como un contrato de manejo entre padre o madre e hijo adolescente.

Conozca las leyes de su estado; todos los estados tienen sistemas de licencias de conducir restringidas (GDL) que ayudan a asegurar que los adolescentes puedan adquirir habilidades para conducir bajo condiciones de menor riesgo.

Aproveche la temporada de las fiestas para que su adolescente maneje supervisado por usted. Póngase el cinturón de seguridad en cada asiento, en cada viaje, sin importar lo corto que sea el recorrido.

Seguridad de los conductores de edad avanzada. Pídale al médico o farmacéutico que revise sus medicamentos, tanto los recetados como los que se venden sin receta, para reducir los efectos secundarios y las interacciones.

Vaya a un oftalmólogo para que le examine los ojos por lo menos una vez al año. Use anteojos o lentes correctivos, según sea su necesidad.

Considere posibles alternativas a manejar que puedan servirle para movilizarse, como viajar con un amigo, usar el transporte público o un servicio de transporte compartido.

