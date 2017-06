Se salvan las Fiestas de Pueblo

Guayama logra acuerdo con empresa y se podrá celebrar el evento que depende de la participación para salvarse en años próximos

Hace poco, el Municipio de Guayama anunció que no habrá Fiestas Patronales debido a la situación económica en la que se encuentra el país y las medidas tomadas por el gobierno central que afectan a todos los municipios de forma directa.

No obstante, el anuncio permitió que se abriera un diálogo entre el alcalde Eduardo Cintrón Suárez y la empresa M&M Amusement Park que logró un modo de poder rescatar la festividad sin afectar las finanzas municipales y al mismo tiempo mantener una tradición que según planteó el Ejecutivo Municipal, promueve que su pueblo se divierta y también se desarrolle actividad económica.

“Se van a estar celebrando las Fiestas de Pueblo… en el Municipio ya habíamos anunciado que se eliminarían las mismas como parte de los gastos que el Municipio no iba a incurrir en este año… no obstante logramos un acuerdo para que se celebren las mismas libre de costo para el Municipio de Guayama. Y eso es lo que quiero clarificarle al pueblo: mi palabra de la eliminación de las fiestas iba atada a que el Municipio no tuviera erogación de fondos para la celebración de las mismas” afirmó Cintrón Suárez.

Mediante el acuerdo, el Municipio pondrá la tarima, lo que no le conlleva gastos, así como los elementos de seguridad y manejo de emergencias, entre otros servicios que son regulares para todo evento pero los demás gastos correrán de parte del organizador que establecerá acuerdos con los comerciantes de la zona. El alcalde explicó que en años anteriores la empresa ponía hasta $30,000 para la celebración de las fiestas pero el ayuntamiento corría con el resto de los gastos que sobrepasaban los $100,000. A estos efectos acudió a la Legislatura Municipal y presentó una resolución que le permitió la celebración de las Fiestas de Pueblo, no son patronales ya que no coincidirán con la fecha tradicional del santo patrón del pueblo pero consistirán en tres días de eventos.

De esta forma, se celebrará del viernes 16 al domingo 18 de junio. El viernes iniciará desde las 8:30 pm con la participación de las orquestas Los Ke Son, Joselo “Mil Voces” y la Tribu de Abrante. El Sábado comenzará todo desde las 2:00 pm con Show de Payasos, Sanco8, Tributo a los Hermanos Rosario y Moncho Rivera. El domingo, Día de los Padres, finaliza las actividades desde las 2:00 pm con Show de Payasos, Descarga Sazón, Luiggy Texidor y su Orquesta, Conjunto Chaney y Don Perignon. Habrá machinas para los menores.

“Invitamos al pueblo a disfrutar de las actividades y esto es otra manera más de seguir llevando eventos a nuestra gente, de seguir buscando alianzas con empresas privadas y que el gobierno limite sus gastos y los pueda asumir la empresa privada y que todo el mundo pueda salir bien” expresó el alcalde de Guayama.

De paso recalcó que la participación ciudadana es crucial para que las del año entrante se puedan salvar ya que de momento en el 2018 no habrá fiestas patronales si conllevan gastos del municipio.

Miguel Martínez, presidente de la empresa M&M Amusement Park se expresó agradecido por permitírsele mantener la tradición de las Fiestas. “En esta unión el Municipio está aportando los recursos que ya tiene y nosotros vamos a aportar la parte artística y la promoción” dijo Martínez al confiar que el comercio respalde este esfuerzo. “Es más costoso, es más difícil pero todo en la vida se logra si uno tiene la intención y la fe de que vamos a salir bien. Entendemos que al hacerlo estamos promoviendo la economía del pueblo” agregó.

Eventos como este son fundamentales para empresas como esta y otras de entretenimiento de toda la isla por lo que también en el aspecto económico es muy importante salvar las fiestas.

