Se alista en la campaña contra el acoso

Byankah Sobá es una mujer que hace notar su presencia, no solo con su amplia sonrisa, potente voz, estatura y confianza. Sin embargo, en una ocasión, y al ganar peso por la naturaleza de su osamenta y estatura, una muñeca comenzó a acosarla, primero con frases denigrantes y luego con una caracterización de su figura.

Se trataba del famoso ventrílocuo Kobo Santarrosa, quien llegó a hacerse millonario con un personaje que desmerecía a las personas en un horario televisivo después, curiosamente, de un noticiario serio. Y no paraba de hacer “bullyng”, hasta que un día se le fue la mano con un publicista que fue víctima de un vil asesinato.

Pero lo de Byankah no tenía parangón. La tildaba de todos los epítetos que se pueden conocer para afectar la autoestima de una persona, so color, de que es figura pública, y para ganar audiencia, “rating”, en el mercado de la burla y el chisme.

Hasta la comparaba con el personaje hecho de llantas de una empresa de neumáticos, pero eso que primero entristeció y hasta afectó la autoestima de la comunicadora, sirvió además para que ella se levantara y mejorara su autoestima. Combatiendo.

Y lo que comenzó como una catarsis dentro de un cuaderno en el que colocaba pensamientos positivos, se convirtió a lo largo de una década en un libro. Hay mucha flaca fea. Ese es el título, pero no se trata de un ataque a las mujeres a quienes le queda la ropa grande o le sobra tela, sino a quienes fueron burladas por ser contrarias a ella. A las que no cumplen con el molde de la moda, o de la definición de estética. Las divas de la industria de la moda, del fashion industry.

“Este libro, si lo usas para tu beneficio, puede tratarse de una herramienta para reparar tu maltrecha autoestima. Hay mucha flaca fea es mi verdad. Con estas páginas quiero quitar velo cegador que te impide mirarte tal cual eres”, relata la animadora de diversos programas en radio y televisión.

Sobá, compartió este domingo en la Librería E Candil, de Ponce, varias reflexiones sobre la autoestima cuando los cuerpos femeninos no siguen los estándares modernos de belleza.

Y es que el que no cumple con los estándares de la moda, se ve acosado por aquellos que se rigen por ese manual.

Sin embargo, todo eso está cambiando, ya que ahora hay modelos de talla grande y extra. Y tiendas para ellas.

“Todo eso está cambiando, pero todavía siguen los moldes que persiguen a mucha gente y los encasilla y etiqueta, para no dejarlos volar, que no se sientan libres ni comuniquen su verdad, y eso es algo que debemos combatir, porque todos debemos ser felices, de la forma que seamos, sin imponer criterios estéticos a nadie, sin acosar al que es diferente y no entra en esos moldes”, aseguró Sobá, quien está de gira promocionando su libro. En el que hay fotos de flacas que fueron atacadas, burladas y hasta amenazadas de muerte.

Por eso, Sobá, se ha enlistado en el ejército de la buena voluntad que combate a quienes desde su mundo oscuro procuran limitar a todo el que pase a su lado, como el personaje de la muñeca, que se burlaba hasta de los muertos.

