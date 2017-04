Santa Isabel, al día con el pago del “enfermito”

Alcalde Questell asegura que su Municipio está listo para enfrentar los recortes que se aproximan.

Santa Isabel, PR – “No fue fácil pero cumplimos. Tomar decisiones difíciles a tiempo nos permite hoy cumplir con el pago del enfermito y estar listos para los recortes que se aproximan”, con esas declaraciones el alcalde de Santa Isabel, Enrique Questell Alvarado explicó como fue que el pasado viernes su administración pudo desembolsar sobre 100 mil dólares para el pago de beneficios acumulados a empleados pese a la crisis económica que se le viene encima a los municipios con las imposiciones de la Junta de Control Fiscal.

“Desde el hospital donde me encontraba convaleciendo por una bronquitis, ordenamos el desembolso de sobre 100 mil dólares para que 99 empleados pudieran recibir el pago por los días de enfermedad no utilizados. Me siento muy satisfecho por el trabajo que ha realizado mi equipo de finanzas. Juntos pudimos anticiparnos a la situación que enfrentamos hoy y tomar las medidas necesarias para controlar gastos y garantizar que se mantengan los servicios a los ciudadanos”, detalló Questell.

El Alcalde que revalidó a un cuarto término en noviembre pasado recordó la situación en que se encontraba Santa Isabel a principios del año 2005 y la comparó con la situación actual. Tras la reflexión dijo que se demostró la capacidad administrativa de su equipo de finanzas y que los sacrificios no fueron en vano.

“Nadie tiene una idea clara de lo que significa un millón de dólares hasta que tiene que buscarlos porque los debe. Cuando comprobamos que el déficit que heredábamos era de 15 millones de dólares me dí a la tarea de sacar a Santa Isabel de la enorme incapacidad administrativa que había prevalecido en las administraciones pasadas. Nos hemos probado en la escasez y el progreso no se ha detenido en nuestro pueblo. Somos el único municipio de la Región que sigue atrayendo inversión privada, creciendo en la generación de empleos y en la agricultura”, aseguró.

Sobre los retos que enfrentó en los últimos años reveló, “a partir del año fiscal 2009-2010 tuvimos que lidiar con la reducción de ingresos de diversas fuentes por la crisis fiscal del Gobierno Central y por la depresión económica que ha estado azotando a nuestra Isla. Tuvimos que lidiar con aumentos significativos en los costos operacionales, tales como el servicio de agua potable y alcantarillado, combustibles y lubricantes, aumentos en las aportaciones al Sistema de Retiro entre otros. Sin embargo hemos mantenido un espíritu combativo para sostener los servicios de excelencia para nuestros hermanos santaisbelinos”.

