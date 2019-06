Salinas Tiene su Salón del Caney de La Fama, La Cultura y el Deporte

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

El pueblo de Salinas tendrá su Salón del Caney de La Fama, la Cultura y el Deporte Salinense, donde serán exaltados sus atletas, jugadores de volibol, baloncesto, equipos, boxeadores, promotores de vela y gallos.

La inauguración del salón deportivo cultural dedicado al excampeón mundial del boxeo de 1975, Ángel Luis »Cholo» Espada, se llevará a cabo este sábado 22 de junio a la 1:00 de la tarde, en la Escuela de Bellas Artes Santiago R. Palmer.

En el Salón del Caney de La Fama, La Cultura y el Deporte Salinense serán develadas 74 placas con los nombres de 74 deportistas de Salinas.

El anuncio fue hecho en conferencia de prensa por el presidente de la junta de directores del Salón del Caney de La Fama, La Cultura y el Deporte Salinense, Tomás Cartagena, y su vice presidente, Jossie Alvarado, acompañados por el campeón Cholo Espada, por la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, y el reconocido comentarista deportivo, Raúl Cintrón; el pasado sábado en el establecimiento La Frontera Bar Grill de Salinas.

Cartagena reveló detalles de su iniciativa, de reconocer a los inmortales deportistas salinenses.

» Me di cuenta en distintas actividades que muchos municipios tenían su recinto de inmortales deportistas y nosotros no. De inmediato le expresé mi preocupación a Jossie Alvarado y comenzamos la iniciativa con seis personas, gracias a Dios creció, hoy somos once miembros y el Salón del Caney de La Fama, La Cultura y El Deporte Salinense es una realidad».

» Me siento más que orgulloso con la inauguración de este salón porque es una buena aportación cultural que se le hace a Salinas, para que todo el mundo sepa cuan grandes somos, en el deportes y las artes; y cuanto nuestra gente ha influenciado en la cultura del País», añadió Tomás Cartagena.

La alcaldesa de Salinas manifestó su satisfacción con la inauguración de este Salón Caney, y felicitó a los responsables de esta gesta deportiva.

»Estoy muy contenta con el trabajo realizado, no ha sido fácil, pero la junta recibió el apoyo del comercio y el pueblo. El Municipio de Salinas a través de nuestra Oficina de Turismo pretende que este salón permanezca abierto para el disfrute de los cientos de turista que nos visitan, y para que los estudiantes de Salinas conozcan a los compueblanos que han puesto en alto nuestra bandera verde y blanca», sostuvo Bonilla Colón.

El excampeón Cholo Espada, quien lleno de gloria y orgullo al pueblo de Salinas, aquel 28 de junio de 1975, al derrotar al boxeador canadiense, Clyde Gray, agradeció el homenaje conferido.

»Estoy contento y muy agradecido por este reconocimiento que me hacen, gracias por todo…me lleno de orgullo».

En la actividad estuvieron presentes los deportistas, Javier Soto, María Zayas, Jossie Santiago, los familiares de Guillo Rosado, Norbert Malavé Rosado, Hiram Martínez y Orlando Rodríguez, entrenador de boxeo en el Albergue Olímpico de Salinas.

