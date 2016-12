Salinas presenta su nuevo cuerpo técnico

Los Peces Voladores de Salinas, campeones de la sección Sur, presentarán a su leal fanaticada oficialmente su nuevo cuerpo técnico para la temporada 2017 y a la misma vez anunciarán a quién le dedicarán la próxima temporada en una actividad a celebrarse el viernes, 16 de diciembre desde las 7:30 p.m. en el Colmado Extra Inning, localizado en la comunidad Las Ochenta y habrá transmisión por la emisora Radio WHOY 1210 AM.

“Estoy muy agradecido del apoderado Ricky Sánchez de la oportunidad que me ha dado de dirigir a los Peces Voladores de Salinas. Es un reto porque es un equipo que viene de ganar el campeonato seccional y eso cambia las expectativas de la gerencia y la fanaticada. La franquicia salinense está integrada por un núcleo en su gran mayoría de jóvenes con mucho talento y nuestro objetivo es brindarle las herramientas necesarias para poder repetir otra temporada exitosa”, dijo el dirigente José San Miguel, quien tendrá en su grupo de entrenadores a Ricky Malavé, Juan Carlos Fuentes y los hermanos Jafet y Luis Rodríguez.

“Tenemos conversaciones de cambio de jugadores y la principal meta es conseguir un lanzador iniciador y un relevista intermedio”, añadió el joven dirigente que en el 2015 guió a los Toritos de Cayey al campeonato de la sección Sureste tras una sequía campeonil de 15 años en esa franquicia.

Salinas reclamó en el cedazo seccional al lanzador Christian Torrech, quien fue dejado libre por Guayama. Además, no reclamaron novatos por residencia.

Dejaron libres a los receptores Michael Woodson y Gabriel Ramírez, el lanzador Jay Rivera, al jugador del cuadro interior Christian Soto y al guardabosque Jonathan López.

En un cambio aprobado, enviaron a Río Grande al lanzador José Orta (1-0, 6.00 de efectividad, 5 ponches en 12 entradas) y el bateador designado Melvin Martínez (.333, 3CE, 3CA, 1HR). Por ellos llega el guardabosque Jaime Moreno (.321, 4CE, 5CA, 5H2).

Seleccionaron en el primer turno en el sorteo de jugadores al receptor con experiencia profesional toalteño Luis Juarbe y en su segundo turno seleccionaron al juvenil lanzador zurdo cidreño Jonathan Santos.

Sorpresivamente seleccionaron en el tercer turno al estelar lanzador profesional salinense Mario “Bebé” Santiago, quien alegadamente fue reservado por Lajas. Los Peces Voladores reclaman que Lajas no cumplió debidamente con el reglamento el año pasado en la notificación al jugador. En vista celebrada la pasada semana, el director del torneo Pedro Vargas declaró no ha lugar la selección de Salinas y esto apelaron al presidente, Dr. José Daniel Quiles. De no prosperar la apelación, los Peces Voladores tienen la opción de apelar al Comité Ejecutivo, integrado por los apoderados representantes de cada una de las ocho secciones, entre otros. Oremos.

Las prácticas oficiales de los Peces Voladores iniciarán el miércoles, 4 de febrero y llevarán a cabo dobles partidos de exhibición con los equipos de Comerío, Coamo y Cayey. Además, de su participación en la Copa de Campeones a celebrarse en Cidra.

En la pasada temporada, la franquicia salinense detuvo una sequía de 43 años sin ganar un campeonato seccional al derrotar en la serie final en un decisivo séptimo partido a los Maratonistas de Coamo, bajo la dirección del exgrandesligas cayeyano José Gerardo León, quien en el 2017 dirigirá a los subcampeones nacionales Artesanos de Las Piedras.

Los partidos inaugurales de la temporada 2017 de la sección Sur son los siguientes: viernes, 17 de febrero – Santa Isabel en Salinas, Guayama en Coamo. Sábado 18 – Coamo en Santa Isabel, Juana Díaz en Guayama. Domingo 19 – Salinas en Juana Díaz.

