Riesgo de cáncer: ¿una botella de vino equivale a 5-10 cigarrillos?

De acuerdo con un reportaje de la revista virtual WebMD, redactado por Roxanne Nelson, basado en un nuevo estudio que ha recibido una amplia cobertura de noticias.beber una botella de vino cada semana es lo mismo que fumar entre cinco y diez cigarrillos por semana cuando se trata de aumentar el riesgo de contraer cáncer.

El estudio del Reino Unido fue criticado y elogiado por los expertos a los que Medscape Medical News se acercó.

Para las mujeres, beber una botella de vino por semana aumentó el riesgo absoluto de cáncer de por vida al mismo nivel que fumar 10 cigarrillos a la semana, en gran medida debido a un mayor riesgo de cáncer de mama.

Entre los hombres, beber una botella de vino cada semana aumentó el riesgo absoluto de cáncer de por vida igual a fumar cinco cigarrillos.

Los hallazgos fueron publicados en línea el 28 de marzo en BMC Public Health . Si bien muchos informes e investigaciones publicadas han analizado los riesgos de cáncer tanto de los cigarrillos como del alcohol, este es el primer artículo que los compara entre sí. “Simplemente realizamos un cálculo basado en datos de grandes estudios previos …”, dice la autora principal, Theresa Hydes, PhD, investigadora clínica de hepatología en el Hospital Universitario de Southampton, Inglaterra. Ella dice que los cigarrillos equivalentes se utilizaron principalmente para ayudar a aumentar la conciencia pública sobre el riesgo de cáncer de alcohol.

“El público asocia el alcohol con la enfermedad hepática, pero en general no son conscientes de que es la quinta causa de cáncer y, por supuesto, las tasas de consumo de alcohol continúan aumentando en muchos países”, dijo Hydes.

Dos expertos no involucrados en el estudio tenían diferentes opiniones al respecto. Ruth Etzioni, PhD, especialista en bioestadística en el Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle, no estaba convencida de que la comparación de cigarrillos y alcohol sea útil. El título del artículo incluye la frase “¿Cuántos cigarrillos hay en una botella de vino?” Según Etzioni, esto demuestra que fue “obviamente escrito para captar la atención”. Agregó que, “recomendaría prestarle la menor atención posible”.

“Los cánceres inducidos por el hábito de fumar, que son muy claros, no son lo mismo que los cánceres supuestamente afectados por el alcohol, que son mucho menos claros”, dice Etzioni. “Hacer esta comparación no es útil y está garantizado que causa alarma. Hay mucha más incertidumbre sobre el riesgo inducido por el consumo de alcohol que sobre fumar cigarrillos”.

El estudio es un mal servicio para las personas conscientes de la salud, sugirió Etzioni. “Este es el tipo de trabajo que hace que las personas que tratan de cuidar decentemente su salud se arranquen el cabello”.

Pero otro experto dice que el papel tiene mérito. “Los profesionales de la salud pública y posiblemente el público a menudo han especulado acerca de los riesgos del alcohol en comparación con el tabaquismo, y este excelente y claro documento proporciona esta información”, dijo Mark Petticrew, PhD, profesor de evaluación de salud pública en la facultad de Salud Pública y Política de Londres. Escuela de Higiene y Medicina Tropical, Inglaterra. “Por esa razón, es un papel inusual e importante”.

Él dice que los autores no son “alarmistas”, y ellos lo dicen. “El documento comienza diciendo: ‘primero debemos tener absolutamente claro que este estudio no dice que beber alcohol con moderación sea en modo alguno equivalente a fumar'”, dice Petticrew. “El análisis también analizó el cáncer de forma aislada, y el alcohol causa otros problemas de salud que deben ser considerados”.

Una botella de vino aumenta el riesgo. En su estudio, Hydes y sus colegas estimaron la mayor probabilidad de contraer cáncer debido al consumo moderado de alcohol y lo compararon con el mayor riesgo de contraer cáncer al fumar.

Sus resultados mostraron que entre los hombres que no fuman, el aumento en el riesgo de cáncer de por vida al beber una botella de vino por semana fue de 1.0%, mientras que para las mujeres que no fuman, el riesgo fue aproximadamente un 50% más alto, con un 1.4%.

Lo que no te dicen sobre dejar de fumar’¿Quieres dejar el hábito del cigarrillo para siempre? Unas cuantas historias de éxito recuerdan lo que han aprendido.

En los hombres, el mayor riesgo de cáncer se debió principalmente a los cánceres gastrointestinales (por ejemplo, orofaringe, esófago, colorrectal, hígado); en las mujeres, el cáncer de mama representó el 55% de los casos adicionales. Los autores enfatizaron que este hallazgo fue importante porque fumar también es una causa importante de los cánceres del tracto GI pero no del cáncer de mama. Entonces, si 1,000 hombres y 1,000 mujeres consumieran una botella de vino por semana, se estima que 10 hombres y 14 mujeres tendrían cáncer como resultado.

No es sorprendente que a medida que aumentaba la cantidad de alcohol que se bebía, también aumentara el riesgo de por vida de cánceres relacionados con el alcohol. Beber tres botellas de vino por semana, o aproximadamente la mitad de una botella por día, trajo un aumento del riesgo de cáncer de 1.9% en hombres y 3.6% en mujeres, o 19 en 1,000 hombres y 36 en 1,000 mujeres. Este es el mismo riesgo de fumar alrededor de ocho cigarrillos por semana para los hombres y 23 cigarrillos por semana para las mujeres.

