Resistencia insiste en cierre de planta

Residentes de la comunidad Miramar de Guayama continuaron realizando piquetes en contra de las operaciones de la empresa Applied Energy Systems (AES), mientras esperan porque la gobernadora Wanda Vázquez Garced firme el proyecto prohíbe el depósito y la disposición de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón en Puerto Rico.

Aldwin Colón Burgos, señaló que “una cosa es el proyecto 1221 del senado que aprobó la Cámara, y otra cosa es el cierre de la planta”.

“Mientras la gobernadora esté lista para firmar el proyecto, nosotros estamos listos para que la panta sea cerrada”., expresó al encanezar una protesta frente a la planta.

El proyecto presentado por el senador Larry Seilhamer Rodríguez y aprobado en la cámara, para enmendar los Artículos 2 y 3 de la Ley 40-2017, prohíbe la disposición de cenizas de carbón “fly ash” o residuos de combustión de carbón en todas las vías, terrenos, incluyendo vertederos, sistemas de relleno sanitario y cuerpos de agua dentro del territorio del Gobierno de Puerto Rico.

En el entrillado del proyecto se borró el texto que definía “el término “uso comercial beneficioso”; y modificar la definición de “cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón”.

También se borró el texto que establecía que “para fines de esta Ley, se entenderá por cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón los materiales resultantes de la combustión de carbón en plantas generadoras de energía; incluyendo el fly ash (cenizas livianas), bottom ash (ceniza de fondo o cenizas pesadas), boiler slag (residuo de caldera), y el flue gas desulfurization gypsum (yeso desulfurizado de gases de combustión) o cualquier mezcla de estos materiales”.

También se cambió la prohibición de depósito por disposición, y se dejó la parte que establece que “esta prohibición incluye el uso de residuos de combustión de carbón no encapsulados, independientemente de que el mismo se pueda considerar como uso beneficioso”. También se excluyó la palabra almacenar.

Se prohíbe almacenar el depósito de cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón dentro del territorio de Puerto Rico por un período mayor de ciento ochenta (180) días a partir del momento de su producción. Esta prohibición y período no aplica a almacenamiento controlado en tanques y silos, para disposición futura mediante la manufactura de cemento, hormigón, y/o concreto previo a su uso y/o cualquier otro uso comercial beneficioso, de residuos de combustión de carbón encapsulados, indica el texto de ese proyecto que espera por la firma de la gobernadora.

También se borró el texto que indicaba que “para efectos de esta Ley “depósito y disposición” significará descartar de manera final las cenizas de carbón o residuos de combustión de carbón que no sean para usos comerciales beneficiosos”.

A los efectos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que a continuación se expresa:

a) Cenizas – significará el contenido mineral de un producto que permanece después de una combustión completa.

b) Cenizas de Carbón – significará cualquiera de los dos (2) tipos de cenizas que resulta de la combustión de carbón; incluyendo ceniza pesada o de fondo (bottom ash) y ceniza liviana o volante (fly ash), incluyendo cualquier mezcla.

c) Ceniza Liviana o Volante (Fly Ash) – significará el material muy fino compuesto de partículas globulares, que se forman en una caldera durante el proceso de combustión de carbón para la generación de energía y que son recogidas en los gases producidos por la combustión en los sistemas de control de emisiones al aire.

d) Ceniza Pesada o de Fondo (Bottom Ash) – significará el material compuesto de partículas de cenizas angulares y gruesas formadas durante la combustión de carbón para la generación de energía, que, por ser muy grandes y pesadas, no son acarreadas por los gases de combustión por las chimeneas de humo y se acumulan en las paredes o en el fondo del horno de carbón.

e) Depósito – significará acumulación y abandono sobre el terreno.

f) Disposición – significará desechar definitivamente desperdicios sólidos mediante descarga, destrucción, depósito, inyección, dispersión o filtrado que se realice dentro del terreno o sobre este, a un cuerpo de agua o al aire. También se considerará disposición el procesamiento de desperdicios sólidos para convertirlo en materia prima para otro proceso o convertirlo en un producto reutilizable. La exportación también se considera disposición.

g) Lixiviado – significará el líquido que se ha filtrado a través o drenado de los desperdicios sólidos y que contiene materiales o componentes de tales desperdicios solubles, parcialmente solubles o que se encuentran suspendidos.

h) Residuo de Caldera – significará la ceniza pesada derretida de calderas de fundición y hornos de tipo ciclón que se convierten en pellets que tienen un aspecto liso y vítreo después de que se enfría con agua.

i) Residuo de Combustión de Carbón – significará los materiales resultantes de la combustión del carbón en plantas generadoras de energía; incluyendo cenizas livianas (fly ash), cenizas de fondo o pesadas (bottom ash); residuo de caldera (boiler slag); y el yeso desulfurizado de gases de combustión (flue gas desulfurization gypsum). Estos residuos se denominan conjuntamente “residuos de combustión de carbón” o “RCC”. Esta definición incluye cualquier mezcla de los RCC.

j) Uso beneficioso de residuos de combustión de carbón encapsulados – significará un tipo de uso beneficioso comercial mediante el cual los RCC quedan adheridos a una matriz sólida, eliminándose o reduciéndose sustancialmente cualquier lixiviación y emisión de los componentes del RCC al medio ambiente o su descomposición. Esto incluye, pero no se limita, al uso del RCC y sus derivados como materia prima en la manufactura de cemento a usarse para la producción de bloques, adoquines u otro producto de hormigón o concreto; como material de relleno de productos de plásticos o goma; y en la manufactura de algún otro producto sólido.

k) Uso beneficioso de residuos de combustión de carbón no encapsulados – significará cualquier uso beneficioso que no cumple con la definición de uso encapsulado, en el cual se usa como material secundario en forma suelta y no adherida, y que involucra la colocación de éste sobre el terreno. Esto incluye uso de RCC y sus derivados en proyectos de construcción como relleno estructural, modificación y/o estabilización del terreno; agregado en bases o sub-bases de carreteras y pavimentación, entre otros.

l) Yeso desulfurizado de gases de combustión (FGD) – significará el material producido a través del proceso de reducción de emisiones de dióxido de azufre (SO2) de una caldera de combustión de carbón”.

La ley establecía que “el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales deberá aprobar o enmendar cualquier normativa o reglamento necesario y conveniente para cumplir cabalmente con los propósitos de esta Ley, en un término no mayor de treinta (30) días, pero lo extendieron a noventa (90) días a partir de la aprobación de esta Ley.

