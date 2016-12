Regala juguetes que fomenten su aprendizaje

Dra. Damalin Judith Díaz Suárez

Otro año más que llega la difícil tarea de seleccionar los mejores juguetes para los niños de entre las millones de posibilidades que hay el mercado. Tras la ilusión con la que compramos los regalos, a veces nos encontramos con que el niño solo les hace caso los primeros días y al final nos invade un sentimiento de no haber acertado y de haber afectado a nuestro bolsillo. Los regalos de Navidad que los adultos hacen a los niños deben ser un instrumento para su desarrollo y felicidad. Es importante la responsabilidad de los padres y es aconsejable que regalen a sus hijos educación y más juego que desarrollen sus habilidades que juguetes que solo llamaran la atención del niño los primeros días. Con la llegada de la Navidad, las palabras “regalar” y “juguetes vuelven a conjugarse unidas.

En este sentido, elegir un juguete debe ser considerado un ejercicio de responsabilidad paterna para asegurar el desarrollo integral del niño. Y es que todas las investigaciones avalan la importancia de la educación y desarrollo de nuestros hijos en la lectura y los juegos educativos para los niños: es el motor de su actividad física; un elemento para su socialización; un vehículo de exteriorización de emociones, sentimientos y creatividad, y una herramienta fundamental para su desarrollo cognitivo. Además, el juego y los juguetes proporcionan momentos de felicidad y ocio, lo que incide directamente en su autoestima y bienestar. El niño escribe su carta a Santa y los Reyes Magos y nosotros, que queremos lo mejor para nuestros hijos, queremos complacerle, pero al mismo tiempo queremos que mientras juegue reciba estímulos y le ayude a crecer dentro de su edad. Así que nos planteamos la pregunta: ¿cómo dar con el juguete perfecto que guste al niño, fomente su curiosidad y desarrolle sus habilidades? Por ello ofrecemos algunos consejos para elegir este año los mejores juguetes para los niños:

No te dejes influir por los anuncios de televisión: Hay juguetes que se anuncian mucho, pero eso no quiere decir que sean los mejores o que vayan a captar toda la atención del niño. No queremos decir que no los compres, sino que es recomendable que no sean los únicos que vengan en el saco de Papá Noel o en los camellos de los Reyes Magos. Existen muchos productos educativos, creativos, científicos o activos con mucho valor, que se pueden convertir en el juguete del año para el niño. Y este año, ¡habrás más que acertado! Ten en cuenta las aficiones o los gustos del niño: Los niños muestran intereses diferentes y son los padres los que mejor los conocen, e intuyen qué juguetes son los más apropiados para que aprendan mientras juegan. Aunque cada juguete proporciona un modo de aprendizaje, un mismo juguete no es igual de efectivo para todos los niños. Si el niño tiene preferencias claras puedes orientar sus regalos, por ejemplo, con juegos de dinosaurios, o manualidades.

Pregúntate, ¿cuáles son las preferencias del niño?, ¿le gustan los dinosaurios, el espacio, las manualidades? ¿Por qué no pruebas este año con un libro, multimedia y un juego, es decir, un pack sobre el mismo tema que cultive la curiosidad del niño? Tanto si optas por dos o más soportes sobre un mismo tema, ten en cuenta que cada uno estimula el aprendizaje de manera diferente, y que su combinación resulta enriquecedora en el niño.

Hazte las preguntas necesarias para descubrir lo que el niño aprenderá: Los niños cuando juegan aprenden, por eso, los juguetes han de responder a varias preguntas: ¿le ayuda a fortalecer su autoestima?, ¿fomenta alguna habilidad o capacidad?, ¿le enseña historia, geografía, música, o su creatividad? Busca aquellos juguetes que les ayuden a expresarse, descubrir el mundo y fomentar su imaginación. Regala libros: Un libro es un excelente regalo y si además se acompaña de una rutina de lectura junto a los padres de 10 ó 15 minutos diarios, lo convierte en el juego más interactivo y multimedia del mercado.

Un libro contado por un adulto es un excelente punto de juego en el que el adulto puede hacer mucho por el niño, al leérselo, gesticular, o preguntarle para saber si se ha enterado, además le servirá para aprender muchas cosas. Estas navidades es buen momento para fomentar este excelente hábito, que divierte al niño, permite interactuar con él y estrechar las relaciones familiares.

Racionaliza la compra de juguetes en Navidad y compra juguetes durante todo el año: Los niños no sólo juegan en Navidad y debemos fomentar su juego durante todo el año. Es conveniente comprar menos juguetes ahora, que no van a aprovechar lo suficiente, e ir comprándolos a lo largo del año. Si no puedes evitar que en estas fechas reciba muchos juguetes, guárdale unos cuantos y ve dosificándoselos durante el año para que los aproveche mejor. Escoge los productos ajustados a tu presupuesto y a los valores que quieras promover: En Navidad se produce el momento del año que más dinero gastamos.

No lo pases mal porque no puedas comprar el juguete más caro. Existen muchas alternativas de alta calidad y precio adecuado que también se ajustan a tu presupuesto. Vigila que el juguete, libro o juego sea el adecuado para su edad: Algunos niños son más avanzados para su edad y dependen del criterio de los padres para elegir juguetes de edad superior a la que tienen. Considera las sugerencias de los maestros, otros padres, escuelas infantiles y especialistas del juego educativo. Acude a tiendas especializadas de juguetes educativos, y déjate asesorar por sus expertos. No olvides que a través del juego y de la estimulación los niños incrementan sus potencialidades. Jugar fomenta la capacidad para resolver problemas, el pensamiento lógico, promueve la creatividad, activa múltiples mecanismos de aprendizaje como la memoria e influye en el coeficiente intelectual, cumpliendo un papel fundamental en la socialización del niño. Jugar es esencial para el desarrollo equilibrado del niño y hacia su preparación para su vida adulta. Y recordemos siempre las palabras del especialista en educación infantil Jean Château: “un niño que no sabe jugar será un adulto que no sabrá pensar”. Gracias por todo el apoyo y seguimiento de todos mis artículos educativos en este año. Deseándoles muchas bendiciones en esta Navidad y un Próspero Año 2017.

